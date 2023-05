Komplexní výkon a jisté čtvrtfinále. Češi si poradili s norskou defenzivou i hrou v oslabení

Flek: Povedl se nám vstup do zápasu

K jistotě play-off nakročili čeští reprezentanti už v první třetině, kdy se střelecky prosadili Dominik Kubalík a Jakub Flek.

Prvně jmenovaný splnil roli kanonýra a ve dvojité přesilovce propálil z oblíbeného místa z pravého kruhu Henrika Haukelanda. Kubalík se sedmým zásahem vyrovnal nejlepším českým střelcům na jednom turnaji, když napodobil Martina Procházku s Vladimírem Vůjtkem mladším ze šampionátu v roce 1997.

Flek pro změnu vyzrál na norského brankáře v samostatném úniku střelou na vyrážečku. "Nedali nám nic zadarmo. Soustředili jsme se hlavně na vstup do zápasu, který se nám dosud nedařil. Konečně se nám to povedlo," těšilo Fleka.

Jako klíčová se ale ukázala druhá část hry. V ní obdrželi čeští hráči dohromady čtyři tresty včetně přísného vyloučení Daniela Voženílka na pět minut a do konce zápasu za náraz soupeře na mantinel. Reprezentanti ale celkový počet jedenácti minut v oslabení přečkali bez větších komplikací také proto, že výborně blokovali střely Norů a vykrývali potenciálně nebezpečné pozice.

"Super jsme to odbránili. Konec druhé třetiny se nám nevyvedl. Byl tam velký trest, pak smolné vyhození puku. Musíme si na to dávat pozor, zbytečně tím dostáváme soupeře na koně a zpátky do zápasu," hodnotil oslabení Flek.

I díky obětavosti hráčů v poli si Karel Vejmelka, jenž dostal v brankovišti znovu příležitost po výhře nad Slovinskem, připsal třetí čisté konto v reprezentačním dresu. Nejblíže gólu byl Michael Haga, který nastřelil přes Vejmelkův zákrok tyč. Výhru mohli na druhé straně navýšit Jiří Smejkal a po něm znovu Flek, ale ani jeden tváří v tvář norskému gólmanovi neuspěli.

"V oslabení jsme měli paradoxně víc šancí než Norové. Třetí třetinu jsme si relativně pohlídali," řekl kapitán Roman Červenka. "Oslabení jsme zvládli výborně, když tam něco bylo, tak to Karel chytil, takže jsme spokojení," dodal.

Do čtvrtého útoku se dobře zapojil povolaný útočník z řad náhradníků Radan Lenc, na němž prakticky nebyla znát dlouhá zápasová pauza i díky tomu, že se podle jeho slov udržoval v tréninkovém zápřahu.