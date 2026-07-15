Hokej

MS v Německu odstartuje zápasem na stadionu Schalke mezi domácím týmem a Švýcarskem


15. 7. 2026Aktualizovánopřed 14 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT sport

Mistrovství světa 2027 rozehraje 13. května domácí Německo se Švýcarskem na fotbalovém stadionu Schalke v Gelsenkirchenu se zatahovací střechou. Speciální utkání naváže na zahajovací souboj z roku 2010.

V aréně Schalke, která byla mimo jiné jedním z dějišť předloňského fotbalového Eura, začne vrchol mezinárodní hokejové sezony znovu po 17 letech. Turnaj MS 2010, který se jinak odehrál v Kolíně nad Rýnem a Mannheimu, odstartoval zápas mezi Německem a Spojenými státy americkými. Němci tehdy zvítězili 2:1 v prodloužení, v hledišti stadionu se zatahovací střechou bylo 77 803 diváků.

„Gelsenkirchen se v roce 2010 zapsal do historie ledního hokeje. Tím, že se zahajovací zápas mistrovství světa 2027 v Německu vrací na toto kultovní místo, na tento hokejový odkaz navážeme. Duel mezi domácím Německem a úřadujícími vicemistry ze Švýcarska svede dohromady dvě hokejové velmoci a slibuje nezapomenutelný začátek turnaje,“ prohlásil generální ředitel IIHF Matti Nurminen.

Blíží se návrat Rusů do světového hokeje? Poslechněte si Hokej bez červené s Robertem Zárubou:

Nahrávám video
Hokej bez červené: Jaký je výhled k volbám prezidenta IIHF a blíží se návrat Ruska?
Zdroj: ČT sport

„Oznámení úvodního zápasu činí z MS v Německu pro fanoušky poprvé hmatatelnou událost, turnaj získává konkrétní podobu. Úvodní zápas je vždy výjimečným okamžikem – představuje začátek mezinárodního sportovního svátku a vytváří vzpomínky, které přetrvávají dlouho po skončení prvního hracího dne. Zahájit šampionát v Německu takto atraktivním utkáním je skutečně něco výjimečného,“ uvedl šéf organizačního výboru Claus Gröbner.

Už ve čtvrtek v poledne začne první fáze prodeje vstupenek na šampionát. Po atraktivním úvodním duelu se program MS rozběhne naplno až den poté, v pátek 14. května. Česko se v základní skupině B v Düsseldorfu utká s Kanadou, USA, Slovenskem, Dánskem, Norskem, Kazachstánem a Maďarskem.

Čtěte také

Čeští hokejisté odehrají základní skupinu příštího MS v Düsseldorfu

8. 6. 2026

Čeští hokejisté odehrají základní skupinu příštího MS v Düsseldorfu

Moták doplnil realizační tým: asistentem Král, manažerem Eliáš

3. 6. 2026

Moták doplnil realizační tým: asistentem Král, manažerem Eliáš
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.