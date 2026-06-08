Čeští hokejisté odehrají základní skupinu příštího MS v Düsseldorfu

Čeští hokejisté odehrají příští rok své zápasy v základní skupině B mistrovství světa v Düsseldorfu. Podle původních plánů, které zveřejnila Mezinárodní hokejová federace (IIHF) v pátek na svém webu a později je stáhla, měli hrát v Mannheimu.
Nic se nemění na tom, že Česko se ve skupině utká s Kanadou, USA, Slovenskem, Dánskem, Norskem, Kazachstánem a Maďarskem.
Německo využilo možnost jedné změny oproti původnímu rozdělení na základě žebříčku IIHF a přesunulo svoji reprezentaci do skupiny A místo Slovenska. Zahrají si tak se Švýcarskem, Finskem, Švédskem, Lotyšskem, Rakouskem, Slovinskem a nováčkem Ukrajinou.
Světový šampionát se bude konat od 14. do 30. května, semifinálové zápasy a medailová utkání se uskuteční v Düsseldorfu. Součástí turnaje by měl být i zápas na fotbalovém stadionu Gelsenkirchenu.