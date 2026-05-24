Desátý hrací den mistrovství světa nabízí čtyři zápasy. V odpoledním duelu neměli Lotyši problémy s Brity a po výhře 6:0 mohou dál pomýšlet na postup do čtvrtfinále. Naopak Velká Británie po roce sestupuje z elitní kategorie. Dánové přetlačili Italy 3:2 po samostatných nájezdech a zajistili si příslušnost mezi elitou i pro příští šampionát. Slovensko se střetává s Kanadou, přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus. Druhý souboj obstarávají Finsko s Rakouskem, který nabídne ČT sport Plus od 20:10.
V protizápase sledujte utkání Finsko – Rakousko:
Proti Britům skórovalo šest různých Lotyšů včetně Tralmakse
Lotyšsko udělalo důležitý krok k postupu do play-off. Proti Velké Británii vyhrálo úvodní třetinu 3:0, v druhé části výkon zopakovalo a zbytek zápasu si už pohlídalo. Místenku si mohou zajistit v dalším utkání proti Maďarsku.
V dresu vítězů se prosadilo šest střelců a prvním gólem na turnaji se uvedl také nově příchozí Eduards Tralmaks, vítěz kanadského bodování české extraligy v sezoně 2024/2025. V zápase si navíc připsal i dvě asistence. Jednou se trefil také nejlepší střelec Lotyšů Rudolfs Balcers, pro něhož to byl už šestý zásah na šampionátu. Díky tomu vede celkové pořadí kanonýrů.
Dánové se zachránili, Itálii porazili až po samostatných nájezdech
Dánové vstoupili do zápasu aktivně a byli okamžitě odměněni. Během 16 vteřin třetí minuty vstřelili dva góly. Italové se snížení dočkali v úvodu druhého dějství, v přesilovce se prosadil Purdeller. Jeho tým skóroval na turnaji teprve potřetí a poprvé v početní výhodě. Jihoevropany kontaktní gól nakopl, v dalším průběhu byli lepší a Purdeller svým druhým gólem v zápasu vyrovnal.
Ve třetí třetině se oba týmy soustředily více na obranu a duel dospěl do prodloužení. V něm měli navzdory dvouminutovému trestu více šancí Italové, ale gól nedali. V samostatných nájezdech zářili brankáři. Sogaard zlikvidoval všech pět italských pokusů, Fadaniho překonal jen Russell. Pátý bod Dánů na turnaji znamenal i jistotu záchrany.
Výsledky MS v hokeji
Skupina A (Curych):
Velká Británie – Lotyšsko 0:6 (0:3, 0:3, 0:0)
Branky a nahrávky: 10. Dzierkals (Egle, Tralmaks), 14. Smirnovs (Tumanovs, Vilmanis), 20. Balcers (Smirnovs, Mamčics), 23. Tralmaks (Balcers, Šmits), 37. Egle (Tralmaks), 39. Krastenbergs (Vilmanis, Šmits).
Rozhodčí: Borga (Švýc.), MacFarlane (USA) – Hautamäki (Fin.), Rey (USA). Vyloučení: 5:2. Využití: 0:2. Diváci: 8071.
Velká Británie: Robson (41. Bowns) – Richardson, Halbert, Steele, T. Brown, Clements, Tetlow, Jenion – Waller, C. Neilson, Kirk – Betteridge, Dowd, Perlini – Harewood, Lachowicz, L. Neilson – Curran, Davies, Shudra – Hopkins. Trenér: Russell.
Lotyšsko: Gudlevskis – Cibulskis, Šmits, Andžans, Freibergs, Mamčics, Zile, Tumanovs – Balcers, Smirnovs, Vilmanis – Krastenbergs, Egle, Tralmaks – Andersons, Batna, Dzierkals – Lapinskis, Prohorenkovs, Skrastinš – Buncis. Trenér: Vitolinš.
Skupina B (Fribourg):
Dánsko – Itálie 3:2 po sam. nájezdech (2:0, 0:2, 0:0 – 0:0)
Branky a nahrávky: 3. Wejse (Bruggisser, Schmidt-Svejstrup), 3. Aagaard (N. Olesen, K. Larsen), rozhodující nájezd Russell – 22. Purdeller (Frycklund, Buono), 36. Purdeller (Frycklund, Trivellato).
Rozhodčí: Burzminski, Gour (oba Kan.) – Durmis (SR), Gibbs (Kan.). Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. Diváci: 5157.
Dánsko: Sogaard – Bruggisser, Jensen Aabo, K. Larsen, A. Koch, M. Lauridsen, Setkov, Baastrup – Aagaard, Russell, N. Olesen – Blichfeld, True, Poulsen – Storm, Kjaer, From – Schmidt-Svejstrup, Wejse, Madsen – Scheel. Trenér: Gath.
Itálie: Fadani – Pietroniro, Zanatta, Di Perna, Trivellato, Nitz, Spornberger, Gios, Buono – De Luca, Bradley, Misley – Zanetti, Frycklund, Saracino – Purdeller, Mantenuto, DiGiacinto – Deluca, Mantinger, Segafredo. Trenér: J. Jalonen.
