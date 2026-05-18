Američané schytali výprask od Finů, Crosby se proti Dánsku blýskl čtyřmi asistencemi

Spojeným státům se duel s Finskem nepovedl. Výběr Suomi zvítězil přesvědčivě 6:2 a ze tří utkání je na mistrovství světa ve Švýcarsku nadále stoprocentní. Kanaďané si v druhém odpoledním utkání poradili 5:1 s Dány, kteří je loni vyřadili ve čtvrtfinále, i díky čtyřem asistencím Sidneyho Crosbyho. Přímý přenos utkání Švédsko – Česko sledujte na ČT sport a ČT sport Plus od 19:30.
Finové vyhnali Wolla z branky
Američané od začátku zápasu s Finy špatně pokrývali soupeře a navíc dopřávali Seveřanům v jejich útočném pásmu dostatek prostoru. V 22. minutě byl stav už 5:1 a po páté inkasované brance z deseti střel vystřídal brankář Joseph Woll, kterého nahradil Devin Cooley. Hokejistům USA to však k obratu nepomohlo.
Hráčem zápasu se stal Lenni Hämeenaho, autor dvou gólů a celkově tří bodů. Jednou se prosadil Patrik Puistola, kterému vyšel poslední zápas v Euro Hockey Tour. O další branky Finů se postarali Aatu Räty, Saku Mäenalanen a Anton Lundell, jenž skóre uzavřel. Za Američany korigovali Matt Coronato na 1:1 a Ryan Leonard na 2:5.
Crosby podpořil výhru Kanady čtyřmi asistencemi
Kanaďané porazili Dánsko 5:1 a s plným počtem devíti bodů vedou skupinu B. Čtyřmi asistencemi k tomu přispěl hvězdný útočník Sidney Crosby. Kanaďané se sice přes převahu nedokázali první dvě třetiny prosadit, ale nakonec oplatili soupeři loňskou senzační čtvrtfinálovou porážku ze šampionátu v Herningu (1:2). Dánové ani ve třetím duelu na turnaji nebodovali.
Rozhodl začátek závěrečné třetiny. Po 28 sekundách dánský gólman Henriksen poprvé inkasoval. Po kombinaci Celebriniho a Crosbyho zamířil do odkryté branky Martone. Ve 44. minutě zvýšil Vilardi, který se po Thomasově přihrávce vyhnul Poulsenovi a trefil se k levé tyči. A za 31 sekund po další souhře Celebriniho s Crosbym překonal Henriksena nadvakrát Mateychuk. Z takového přídělu se už Dánové nevzpamatovali.
Výsledky MS v hokeji
Skupina A (Curych):
Finsko – USA 6:2 (3:1, 2:0, 1:1)
Branky a nahrávky: 7. Hämeenaho, 9. Puistola (Hämeenaho, O. Määttä), 15. Aatu Räty (M. Lehtonen, Björninen), 22. Hämeenaho (M. Lehtonen, Kuokkanen), 22. Mäenalanen (O. Määttä, Merelä), 47. Lundell – 8. Coronato (O. Moore), 44. Leonard (Ufko, Faulk).
Rozhodčí: Bjork (Švéd.), Hronský (SR) – Birkhoff (Kan.), Ondráček (ČR). Vyloučení: 3:6. Využití: 2:1. Diváci: 9206.
Finsko: Annunen – Vaakanainen, Heinola, Jokiharju, M. Lehtonen, Matinpalo, O. Määttä, Saarijärvi – Puljujärvi, Barkov, Manninen – Hämeenaho, Lundell, Puistola – Erholtz, Aatu Räty, Kuokkanen – Merelä, Björninen, Mäenalanen. Trenér: Pennanen.
USA: Woll (22. Cooley) – Faulk, Lohrei, Borgen, Lindgren, Clifton, Kaiser, Ufko – Leonard, Novak, Steeves – Coronato, O. Moore, I. Howard – Olivier, Sasson, Cotter – Plante, D. Nelson, Hagens – Lafferty. Trenér: Granato.
Skupina B (Fribourg):
Kanada – Dánsko 5:1 (0:0, 0:0, 5:1)
Branky a nahrávky: 41. Martone (Crosby, Celebrini), 44. Vilardi (Thomas), 44. Mateychuk (Crosby, Celebrini), 52. R. O'Reilly (Crosby, Martone), 60. Wotherspoon (Crosby) – 51. N. Olesen (Aagaard).
Rozhodčí: Kaukokari (Fin.), Ofner (Rak.) – Hautamäki (Fin.), Laguzov (Něm.). Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 6367.
Kanada: Greaves – Bouchard, Wotherspoon, DeMelo, Rielly, Nurse, Whitecloud, Mateychuk – Cozens, Celebrini, Crosby – Scheifele, Thomas, Vilardi – Holloway, R. O'Reilly, Tavares – C. Brown, Minten, Martone – Finnie. Trenér: Donskov.
Dánsko: Henriksen – Jensen Aabo, M. Lauridsen, Bruggisser, Setkov, K. Larsen, A. Koch, Baastrup – Aagaard, True, N. Olesen – Russell, Wejse, Blichfeld – From, Kjaer, Storm – Schultz, Scheel, Poulsen. Trenér: Gath.