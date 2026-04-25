Hokejová osmnáctka padla s Německem v prodloužení. Rozhodl Krestan z trestného střílení

Česká hokejová osmnáctka po dvou vítězných zápasech proti USA a Švédsku prohrála na Mistrovství světa v Bratislavě v prodloužení s Německem 2:3. V zápase, v němž Češi svého soupeře jednoznačně přestříleli, rozhodl gólem v prodloužení Tobias Krestan z trestného střílení. Českou osmnáctku čeká ještě v základní fázi výběr Dánska.
Svěřenci Jana Tomajka vstoupili do zápasu lépe. Už ve druhé minutě se ujali vedení díky brance Jakuba Vaněčka z přesilovky. Němci však dokázali najít odpověď v 10. minutě a po lehkém nahození Jonase Schwarze srovnali na 1:1. Češi měli v první třetině ještě další tři přesilové hry, z žádné však nedokázali skórovat.
Do vedení dostal český tým Oliver Šichtař ve 36. minutě, když jeho střelu brankář Bolle neudržel a puk doskákal do branky. Češi však mohli svůj náskok několikrát zvýšit, ale chyběla jim přesnost, za Bollem zazvonilo hned několik tyček.
O plný počet bodů připravil českou osmnáctku Nikita Bloch, který při hře Němců bez brankáře v závěru třetí třetiny dorážkou usměrnil puk za Skleničku. V prodloužení pak rozhodl 54 sekund před koncem z trestného střílení Tobias Krestan.
Češi na letošním světovém šampionátu poprvé prohráli, Němci naopak připsali své první body. První místo v tabulce skupiny B patří stále českému týmu, který odehraje poslední utkání základní fáze proti Dánsku v neděli od 16:00.