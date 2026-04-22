SESTŘIHČeská osmnáctka vstoupila do MS výhrou nad USA, v prodloužení rozhodl Řípa


22. 4. 2026Aktualizovánopřed 3 hhodinami|Zdroj: ČT sport
Sestřih utkání Česko „18" – USA „18"
Začátek mistrovství světa české reprezentaci do 18 let vyšel. Svěřenci trenéra Jana Tomajka zvítězili v Bratislavě nad Američany 3:2 po prodloužení, v nastavení přiřkl českému týmu bod navíc Dominik Řípa. V dalším utkání narazí na Švédy, přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus ve čtvrtek od 16:00.

Když už spělo nastavení ke svému konci a vše nasvědčovalo tomu, že přijdou na řadu samostatné nájezdy, převzal si Řípa na vlastní modré čáře puk a sólovou akci přes jediného amerického obránce zakončil kličkou do bekhendu a povedeným zakončením mezi nohy brankáře Bradyho Knowlinga.

Vítězný gól vstřelil pouhých dvanáct sekund před koncem pětiminutového prodloužení při hře tři na tři. „Dostal jsem puk, vzal jsem ho na modré a už jsem si věřil, že je to na mně. Už jsem slyšel celou halu, jak řve. Zkusil jsem to mezi betony, protože mi to přišlo vhodné, když se gólman roztahuje. Tak mi to vyšlo,“ uvedl Řípa.

Vítězný gól Řípy v prodloužení proti USA
„Už před zápasem jsme si říkali, že chceme vyhrát, že do toho dáme ze začátku všechno. První třetina byla slušná, v druhé byly nějaké menší chybky, moc se nám nedařilo. Ale třetí třetinu jsme zase hráli parádně a podařilo se nám to,“ těšila Řípu výhra.

Američané přitom měli k vítězství blíž už v základní hrací době, neboť od poloviny zápasu vedli 2:1 po obratu během 65 sekund, když skórovali Lukas Zajic a Wyatt Cullen. Na 2:2 však srovnal Vojtěch Hora v 44. minutě. Skóre zápasu otevřel v tříbrankové prostřední části Michal Hartl.

Ohlasy utkání Česko „18" – USA „18"
Češi tak ukončili černou sérii 21 porážek v řadě s americkým výběrem v této věkové kategorii. V dalším utkání se střetnou se Švédy, kteří přehráli Němce 7:2.

„Myslím si, že jsme vstoupili do turnaje výborně. Vítězství je výborné, ale i předvedená hra. Máme na čem stavět, ale je to jen první zápas,“ hodnotil úvodní vystoupení kouč Tomajko. „Vstoupili jsme do turnaje, nedělal bych z toho velké haló. Je to jen jeden zápas a musíme na to navázat,“ krotil euforii.

Mistrovství světa hokejistů do 18 let na Slovensku

Skupina B (Bratislava):

Česko – USA 3:2 v prodloužení (0:0, 1:2, 1:0 – 1:0)

Branky a nahrávky: 24. Hartl (Klaus, Kamas), 44. Hora (Huk, Tománek), 65. Řípa – 28. Zajic (Rogowski, Meyer), 29. Cullen (Berchild).
Rozhodčí: Sternat (Rak.), Ingalls – Knox (oba Kan.), Englisch (Něm.). Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 2200.

Sestava Česka: Sklenička – Kamas, Vaněček, Nedorost, Ruml, Michálek, Byrtus, Hora – Tomek, Huk, Tománek – Hartl, Šichtař, Katolický – Řípa, Řehák, Klaus – Sedláček, Trefný, Šebesta. Trenér: Tomajko.

Německo – Švédsko 2:7 (0:1, 0:4, 2:2)

Skupina A (Trenčín):

Norsko – Finsko 1:6 (0:1, 0:2, 1:3)

Slovensko – Kanada 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

