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ŽIVĚMS hokejistek: Česko – Německo 1:1


10. 11. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT sport
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MS hokejistek: Česko – Německo
Zdroj: ČT sport

České hokejistky usilují o druhé vítězství na mistrovství světa. Proti Německu chtějí napravit nedělní porážku se Švýcarskem 1:2 v prodloužení. Češky ovšem nezačaly šťastně, inkasovaly už po minutě a dvanácti sekundách z první německé střely. Záhy dokázala srovnat Linda Vocetková. Přímý přenos vysílá ČT sport.

V úvodním zápase svěřenkyně amerického trenéra Briana Idalského zdolaly Rakousko 4:1. Také Němky mají bilanci 1-1. Do turnaje vstoupily vítězstvím nad Rakouskem 2:0 a pak podlehly americkým obhájkyním titulu 0:5.

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