České hokejistky usilují o druhé vítězství na mistrovství světa. Proti Německu chtějí napravit nedělní porážku se Švýcarskem 1:2 v prodloužení. Češky ovšem nezačaly šťastně, inkasovaly už po minutě a dvanácti sekundách z první německé střely. Záhy dokázala srovnat Linda Vocetková. Přímý přenos vysílá ČT sport.
V úvodním zápase svěřenkyně amerického trenéra Briana Idalského zdolaly Rakousko 4:1. Také Němky mají bilanci 1-1. Do turnaje vstoupily vítězstvím nad Rakouskem 2:0 a pak podlehly americkým obhájkyním titulu 0:5.