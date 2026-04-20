Mrzí to. Věděli jsme, že to bude náročná série, říká Daňo po dvou prohrách

Po dvou slibně rozehraných duelech prohrávají třinečtí Oceláři ve finále play-off extraligy s Pardubicemi 0:2 na zápasy. Podle útočníka Marka Daňa mohli Slezané dosáhnout aspoň na jednu výhru, i přes nepříznivý stav však věří v sílu domácího prostředí a doufá ve vyrovnání série.
„Samozřejmě to mrzí, měli jsme šance, abychom aspoň jeden zápas urvali. Další nepříznivý výsledek pro nás, ale bereme ho s čistou hlavou, jedeme domů. Věřím, že tam jsme silní, ukážeme, že se umíme vrátit do série. Budou nás hnát skvělí fanoušci. Když zopakujeme výkon z druhé poloviny zápasu, máme šanci na úspěch a můžeme sérii vyrovnat. Uděláme pro to všechno,“ řekl Daňo.
Pardubice rozhodly oba duely ve svůj prospěch shodně ve třetí třetině. V sobotu vedl Třinec po 40 minutách 2:1 po obratu z 0:1, v odvetě dokázal rovněž ve druhé části zlikvidovat dvoubrankové manko a srovnat na 2:2. Na ledě měl přitom v několika fázích utkání navrch, na střely na branku zvítězil výrazně 37:21.
„Dali o dva góly více než my, ale z naší strany byl myslím ten zápas dobrý. Měli jsme šance, bohužel jsme je nevyužili. My jsme ale věděli, že to bude náročná série. Oni si bohužel uhráli oba dva zápasy doma. Teď se ale jede k nám a já věřím, že je taky ubojujeme a vrátíme se sem do Pardubic za vyrovnaného stavu. Série zůstává otevřená,“ prohlásil přesvědčeně Daňo.
Klíčem k úspěchu Slezanů může být lepší obrana „fantoma“ sezony Romana Červenky, jenž ve finále už třikrát skóroval a připsal si za dvě utkání čtyři body. „Je to nebezpečný hráč, výborný zakončovatel. U nás budeme mít výhodu dostřídávání, můžeme si dát větší pozor. Ale ať už je při něm někdo, kdo ho má na starosti, nebo jiná lajna, musíme si dát pozor a eliminovat ho. Ale nebudeme to řešit nějak speciálně,“ poznamenal Daňo.
Finiš druhého utkání provázely rozbouřené emoce a také krvavá bitka Petra Sikory s Patrikem Poulíčkem. „Jde o finále play-off, emoce k němu patří. Je to vyhrocené. Ještě na nás letěly objekty, které neměly – plastové lahve. Pár jich přiletělo, je to škoda, zvlášť v takovém zápase, ale je třeba dát pozor, aby se některý hráč nezranil,“ konstatoval Daňo.
Dvacetiletý Sikora se o takřka 13 let staršího soka nezalekl, přes statečné vystoupení ale bitku prohrál a krev z něho crčela po celé šířce ledové plochy. Úklidová četa měla s čištěním ledu hodně napilno.
„Je to mladý kluk, který se bije za naše mužstvo. V jedné chvíli jsme si mysleli, že už je po bitce, rozhodčí je drželi, ale nakonec – když byl ‚Siky‘ v nevýhodné pozici – to pustili a nechali je bít se dál. Potom dostal naloženo,“ popsal Daňo.
„Naštvaní nejsme, rozhodčí to tak vyhodnotili. Samozřejmě je to náročné, ale ‚Siky‘ se nevzdal, bojoval za nás. Klobouk dolů před ním. Hlavně věřím, že z toho nebude mít žádné zranění, které by ho limitovalo v dalším zápase. Shodil to a před domácími zápasy nám vlil energii,“ dodal Daňo.
Sám se krátce po skončení bitky poštěkával s krajanem Milošem Kelemenem, jenž ho vyzýval k nástupu na led a dost možná k vyvolání další potyčky, obsah výměny názorů ale neprozradil. „Skočil ze střídačky na led v přerušené hře, když tam byla bitka. Nevím, jestli se to může. Něco jsem si s ním řekl, ale nic konkrétního,“ uvedl Daňo.