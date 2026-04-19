Démon Červenka rozhodl třemi body o druhé finálové výhře Pardubic

Dynamo vede ve finálové sérii play-off extraligy nad Třincem 2:0 na zápasy. Druhé domácí vítězství Pardubic 4:2 režíroval Roman Červenka, 40letý kapitán národního týmu vstřelil dva góly a na úvodní trefu Lukáše Sedláka nahrával. Ve vyřazovacích bojích nastřádal díky tříbodovému večeru už 20 bodů (11+9) v 13 duelech. Souboj o titul se přesune na dvě utkání do Slezska. Přímý přenos třetího duelu sledujte na ČT sport a ČT sport Plus ve středu od 18:00.
Východočeši vedli už 2:0, ale Oceláři se dokázali vrátit do zápasu. Nejprve snížil další veterán Martin Růžička a po něm srovnal Ondřej Kovařčík ještě před druhou přestávkou. Za stavu 2:2 rozhodl Červenka v 45. minutě po souhře s Johnem Ludvigem. V závěru přidal pojistku do prázdné brány Vladimír Sobotka. V posledních sekundách se strhla hromadná bitka, v níž vynikl pěstní souboj mezi domácím Patrikem Poulíčkem a hostujícím Petrem Sikorou.
Pardubičtí začali náporem, jenže Kacetla, který v třinecké brance nahradil oproti sobotě Mazance, nepřekonali. Ve čtvrté minutě jim ale hosté pomohli k úvodní trefě: Marinčin chtěl posunout kotouč na spoluhráče, jenže to se mu nepodařilo, po Mandátově práci se puk dostal k Červenkovi, jenž nabil Sedlákovi a ten trefil přesně.
V sedmé minutě mohlo být vyrovnáno, ale Hájek skvěle zachránil v situaci, kdy se na osamoceného Willa řítili dva třinečtí hráči. Hosté pak byli výrazně střelecky aktivnější. V dobré pozici neuspěl Ondřej Kovařčík, vzápětí na druhé straně dopadl stejně Mikliš. V posledních sekundách před pauzou měli velké šance Sobotka a ze vzduchu zakončující Lauko.
V úvodu druhé třetiny fauloval Hrehorčák a Východočeši hráli první přesilovku zápasu. Nabídnutou příležitost využili dokonale. Kondelík se v blízkosti třineckého brankoviště neukvapil, namísto zakončení našel lépe postaveného Červenku, který pověsil puk pod horní tyčku a dal desátý gól v probíhajícím play-off.
Vzápětí se zaskvěl Kacetl: Kelemen skvěle našel Sobotku, který zakončoval do protipohybu strážce třinecké branky, ten ale dokázal zasáhnout pravým betonem. O chvilku později se do přečíslení dvou na jednoho dostali Kondelík a Tourigny, jenž při zakončení netrefil kotouč.
Aktivita se ale postupně přestěhovala na třinecké hokejky. Umocnilo ji i snížení kanonýra Růžičky, který se dostal za záda domácích a propálil Willa. Ve 36. minutě promarnil dobrou možnost Smejkal, na druhé straně byl Kundrátek v ideální pozici sám mezi kruhy, Will ho však vychytal. Krátce poté orazítkoval Flynn z úhlu horní tyčku, jen o šest sekund později zazvonil Hudáček i na pravou tyčku odkryté branky, pak ale Slezané přece jen slavili vyrovnání, když se po přihrávce bratra Michala trefil Ondřej Kovařčík.
Také do třetí části vstoupil o poznání aktivněji Třinec a Will musel být ve střehu. Na začátku 45. minuty ale Ludvig našel parádní nahrávkou najíždějícího Červenku, který kotouč ihned přesměroval na branku a překonal Kacetla. Jen chvilku poté musel na trestnou lavici Hudáček, jenže Dynamo přesilovku nevyužilo.
Na konci 48. minuty nevyzrál na Kacetla Lauko. V 55. minutě měli hosté velkou šanci na vyrovnání, když sudí potrestali zdržování hry Dynama po zakázaném uvolnění, jenže ihned po buly zastavil Adámek do brejku unikajícího Kelemena za cenu faulu a přesilovka Ocelářů rychle skončila.
Tři minuty před koncem, když už byly oba celky v plném počtu, mohl zvýšit Sobotka, jenže Kacetl ho skvěle vychytal. Při závěrečném risku Třince bez brankáře zakončil jen do boční sítě Smejkal, pak si ale spravil chuť Sobotka. Závěr okořenila tvrdá a dlouhá bitka Poulíčka se Sikorou, po níž zůstalo na ledě mnoho krvavých stop, na výhře Dynama už ale nic změnit nemohla.
Finále play-off extraligy – 2. zápas
HC Dynamo Pardubice – HC Oceláři Třinec 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)
Branky a nahrávky: 4. L. Sedlák (Červenka, Mandát), 23. Červenka (Kondelík, L. Sedlák), 45. Červenka (Ludvig), 60. Sobotka (Lauko) – 28. M. Růžička (P. Sikora, O. Kovařčík), 39. O. Kovařčík (M. Kovařčík, J. Galvas).
Rozhodčí: Kika, Šír – Axman, Hynek. Vyloučení: 4:6, navíc Poulíček – Sikora oba 5 min. Využití: 1:0. Diváci: 10 102. Stav série: 2:0.
Pardubice: Will – M. Tourigny, Ludvig, Gazda, Hájek, Košťálek, T. Dvořák, Mikliš – Mandát, L. Sedlák, Červenka – Kelemen, Kondelík, Smejkal – R. Kousal, Sobotka, Lauko – Vondráček, Poulíček, J. Stránský. Trenér: Pešán.
Třinec: Kacetl – Adámek, Marinčin, Kundrátek, J. Galvas, Koch, D. Musil, Nedomlel – A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Cienciala, L. Hudáček, Flynn – M. Růžička, P. Sikora, Kubiesa – Kurovský, Miloš Roman, Hrehorčák – Daňo. Trenér: Žabka.