Litvínov si opět zkomplikoval situaci v tabulce. Poslední tým prohrál v 42. kole Tipsport extraligy na ledě Vítkovic 1:4. Naopak předposlední Mladá Boleslav porazila vedoucí Pardubice 4:2 a před chemiky zvýšila náskok už na devět bodů. Stejný rozestup je také mezi Litvínovem a Kladnem, Středočeši padli na ledě Hradce Králové 0:1 kvůli bezchybnému Stanislavu Škorvánkovi.
SOUHRNMladá Boleslav si vyšlápla na Pardubice a odskočila Litvínovu, Škorvánek má sedmou nulu
Další problémy Litvínova umocnila porážka ve Vítkovicích
Vítkovice přerušily černou sérii pěti porážek, když vyhrály nad Litvínovem 4:1. Ostravané těžili z povedené druhé třetiny, ve které se gólově prosadili Lucas Edmonds a kanonýr Anthony Nellis v přesilové hře, náskok v závěru pojistil nadvakrát Jindřich Abdul. Spolehlivý výkon podal brankář Dominik Hrachovina, jehož pokořil pouze Matěj Maštalířský v 54. minutě. Vítkovičtí zastavili propad tabulkou a jsou devátí, přičemž mají stejně bodů jako osmá Kometa a sedmá Sparta. Litvínov ztrácí na duo Kladno – Mladá Boleslav shodně devět bodů a zbývá mu odehrát posledních devět zápasů základní části.
Mladá Boleslav zvládla východočeský dvojboj
Povedený týden prožívá Mladá Boleslav. Středočeši si po Hradci Králové (2:0) poradili také s lídrem tabulky Pardubicemi po výsledku 4:2 a díky celkovému zisku šesti bodů si zásadním způsobem polepšili v tabulce. Vítězství nad dalším klubem z východních Čech ale museli tvrdě ubránit, neboť Dynamo se vrátilo do zápasu ze stavu 0:3. Obránce Jan Košťálek snížil po pouhých jedenácti sekundách od třetího domácího gólu a na kontakt dostal hosty Roman Červenka. Domácí ale v závěrečné části obstáli a vedení udrželi, skóre zápasu uzavřel do prázdné brány Pavol Skalický. Pardubičtí nebodovali poprvé po 13 zápasech.
Plzeň držela krok s Českými Budějovicemi jen úvodní třetinu
České Budějovice uspěly potřetí z posledních čtyř duelů, tentokrát proti Plzni 5:1. V tabulce druzí Západočeši sice srovnali na průběžných 1:1 díky zásahu Adriána Holešinského, ale od druhé části dávali góly pouze domácí Jihočeši. Výhru Motoru zajistili Ondřej Kachyňa a ve třetí třetině Matěj Toman, Róbert Lantoši v početní výhodě a podruhé v utkání Brant Harris. Budějovičtí se díky tomu posunuli na desáté místo a na sedmou Spartu ztrácí pouze bod.
Karlovým Varům se povedl na Hané vítězný obrat
Olomouc doma vedla nad Karlovými Vary po trefě Lukáše Nahodila, ale zápas do vítězného konce nedotáhla. Otočku Západočechů na 5:1 režírovali Haralds Egle, Janis Jaks, David Šťastný, David Moravec a kapitán Jiří Černoch, jenž přidal ke gólu do prázdné brány také tři asistence. Karlovy Vary jsou čtvrté, ale na druhou Plzeň mají pouze jednobodové manko. Hanáci spadli na jedenáctou pozici.
Bílí Tygři přehráli ve šlágru kola oceláře
Liberec se doma radoval počtvrté za sebou, když zdolal Třinec 5:3. V dramatickém souboji vedli hostující oceláři po trefě Michala Kovařčíka, ale Severočeši zápas obrátili čtyřmi góly v řadě. Dvakrát skóroval stříbrný junior z mistrovství světa Tomáš Galvas, další branky si připsali Jaromír Pérez a Jasper Weatherby. Poté se mezi střelce zapsal také další majitel stříbra z šampionátu dvacítek Matěj Kubiesa a po něm ještě Oscar Flynn, ale odpor Slezanů definitivně zlomil v závěru znovu Weatherby. Bílí Tygři jsou pátí a na třetí oceláře jim chybí jen tři body.
Hradci Králové stačil proti Kladnu jediný gól
Sedmou nulou v sezoně se blýskl gólman Hradce Králové Stanislav Škorvánek, jenž měl hlavní podíl na výhře Východočechů nad Kladnem 1:0. O jedinou branku utkání se postaral Patrik Miškář, jenž v 24. minutě zužitkoval početní výhodu. Hradečtí zabrali po dvou nezdarech a drží se na šestém místě s pětibodovým náskokem před triem Sparta, Kometa a Vítkovice. Dvanáctí Rytíři jsou na tom s 52 body stejně jako předposlední Mladá Boleslav.
Výsledky 42. kola extraligy
BK Mladá Boleslav – HC Dynamo Pardubice 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)
Branky a nahrávky: 4. Rekonen (Buchtele, Pyrochta), 24. O. Procházka (Buchtele, Gríger), 33. Pyrochta (F. Pavlík, Fořt), 60. Skalický – 33. Košťálek (Poulíček, Vondráček), 38. Červenka (M. Tourigny). Rozhodčí: M. Sýkora, Ondráček – Štěpánek, Hnát. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:0. Diváci: 3411.
HC Vítkovice Ridera – HC Verva Litvínov 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Branky a nahrávky: 26. Edmonds (Hrivík, M. Kalus), 40. Nellis (Yetman, Demel), 49. Abdul (Nellis), 60. Abdul (Yetman, Wesley) – 54. Maštalířský. Rozhodčí: Jeřábek, R. Šír – Lederer, Rožánek. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:0. Diváci: 4293.
Banes Motor České Budějovice – HC Škoda Plzeň 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)
Branky a nahrávky: 10. Harris (M. Doudera), 24. Kachyňa (Štencel, Adam Kubík), 43. M. Toman (Štencel, M. Doudera), 47. Lantoši (Cibulka, N. Olesen), 60. Harris (M. Toman) – 14. Holešinský (D. Simon, Merežko). Rozhodčí: Hribík, Mejzlík – Zíka, Thuma. Vyloučení: 5:5, navíc Kachyňa – Holešinský oba 5 min. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváků: 6253.
Bílí Tygři Liberec – HC Oceláři Třinec 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)
Branky a nahrávky: 7. J. Pérez (J. Pytlík), 18. T. Galvas (J. Pytlík, A. Musil), 25. Weatherby (Kváča), 33. T. Galvas (A. Musil), 60. Weatherby (J. Pytlík) – 3. M. Kovařčík (O. Kovařčík), 40. Kubiesa (Marinčin), 51. Flynn. Rozhodčí: Pražák, Pilný – Frodl, J. Svoboda. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. Diváci: 6103.
HC Olomouc – HC Energie Karlovy Vary 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)
Branky a nahrávky: 7. Nahodil (Plášek) – 9. Egle (Jaks, Černoch), 30. Jaks (Černoch), 33. Šťastný (O. Beránek, Černoch), 45. David Moravec (Mamčics, Jiskra), 54. Černoch (O. Beránek, Šťastný). Rozhodčí: Gebauer, Vrba – Augusta, Axman. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:2. Diváci: 3862.
Mountfield Hradec Králové – Rytíři Kladno 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Branka a nahrávky: 24. Miškář (Radil, Perret). Rozhodčí: Kika, Cabák – Lhotský, Brož. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. Diváci: 4177.