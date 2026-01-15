Hokej

Kometa vyhrála v předehrávce na ledě Sparty 3:1


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Kometa uspěla v předehrávce 42. kola na ledě Sparty 3:1 a vyhrála v extralize třetí zápas za sebou. Obhájci titulu zdolali Pražany potřetí v sezoně a v tabulce se na svého soupeře bodově dotáhli. Shodně gólem a nahrávkou k tomu přispěli obránce Rhett Holland a kapitán Jakub Flek. Sparta v novém kalendářním roce prohrála třetí ze čtyř domácích duelů.

Hned po pár sekundách pálil Chlapík, k dorážce se dostal Řepík, hostující gólman Stezka byl ale připravený. V sedmé minutě ale domácí úplně zapomněli na Fleka, který jel sám na Kořenáře a v koncovce potvrdil pozici nejlepšího kanonýra sezony. Kořenář pak ještě vychytal Zbořila.

V úvodu druhé části Kousal zazvonil pouze na horní tyčku a Kořenář v oslabení betonem vykopl dělovku Zábranského. Po polovině zápasu nabil Kollár ideálně Hollandovi, jenž zamířil dokonale přesně jako Flek.

V následující fázi utkání Sparta soupeře mačkala, jenže Stezka místy čaroval a držel čistý štít. V 50. minutě měli domácí k dispozici přesilovku, jenže si počínali hodně vlažně při výpadu Komety a potrestal je za to Zábranský.

V pokračující hře pět na čtyři se přece jen prosadil ranou bez přípravy Irving a zdramatizoval koncovku. Sparta pak měla sice v závěru o power-play vylepšenou přesilovku, skóre se ale už nezměnilo.

