V předehrávce 48. kola hokejové extraligy uspěla Mladá Boleslav, která po obratu porazila Olomouc 3:2 po samostatných nájezdech. Bruslaři prohrávali 0:2, nakonec ale vyrovnali. Rozhodující gól v nájezdech, v nichž Středočeši proměnili čtyři z pěti pokusů, zaznamenal útočník Tomáš Fořt. Domácí se v tabulce bodově dotáhli na Kladno, které má ale odehráno o zápas méně. Hanáci jsou jedenáctí, mají o dva body navíc.
Mladá Boleslav zvítězila v předehrávce s Olomoucí po obratu, rozhodly až nájezdy
Domácí působili v první třetině, patrně i díky nedělní dohrávce 34. kola proti Pražanům, o poznání rozehranějším dojmem. Měli na kontě i více střeleckých pokusů, veselejší však odcházeli do kabin na první přestávku Olomoučtí, které v začínající 11. minutě poslal do vedení pěknou ranou z pozice za kruhy Rutar.
Mladá Boleslav pak měla největší šanci úvodní dvacetiminutovky paradoxně ve vlastním oslabení, když na Machovského najížděl osamocený Fořt, ale hostujícího gólmana nenachytal.
I ve druhé části se jako první prosadili Hanáci. Důrazný Plášek obral o puk v útočném pásmu obránce Skärberga a střelou pod horní tyčku nedal Furchovi šanci. Domácí se první branky dočkali tři sekundy po polovině základní hrací doby. Z pravého křídla si najel do pásma Buchtele a střelou na přední tyčku překvapil Machovského. Vyrovnání měl na holi ve 35. minutě Fořt, ale tentokrát byl olomoucký brankář proti.
Další změnu skóre přinesla polovina třetí třetiny. Střelu či nahrávku Procházky srazil nešťastně nohou mezi betony brankáře Machovského obránce Rašner. V závěru základní hrací doby ještě Machovský odmítl konec zápasu povedeným zákrokem lapačkou proti Gewieseho střele, poslal tak zápas do prodloužení.
V takticky hraném nastavení měla dvě šance Mladá Boleslav, ale Machovský byl v obou případech pozorný, rozhodnout proto musely nájezdy. V nich byla šikovnější Boleslav, když se její hráči prosadili hned ve čtyřech případech z pěti pokusů, zatímco Olomoučtí skórovali dvakrát ze čtyř nájezdů.
„Přestože jsme měli výhodu jednoho zápasu na rozehrání, Olomouc hrála skvěle a zaslouženě vedla po našich chybách. Pak díky takové té neúnavné bojovnosti a našemu brankáři, který chytil šance soupeře, se to povedlo dotáhnout do remízy. Penalty se nám povedly extrémně, dát čtyři góly z pěti nájezdů si nepamatuji, že bych někdy viděl,“ uvedl boleslavský trenér Miloslav Hořava.
„K zápasu po dlouhé pauze jsme přistoupili koncentrovaně a měli ho dobře rozehraný. Ve druhé třetině po inkasovaném gólu se to ale začalo otáčet a tlak soupeře narůstal. Ve třetí třetině jsme se pokoušeli to znova nastartovat, ale nevyužili jsme některé šance. Soupeř měl asi opticky větší tlak i o pár střel víc, nakonec tam jedna tečovaná prošla. V nájezdech to byla loterie, soupeř se dostal do vedení a už jsme ho nechytili,“ řekl Róbert Petrovický.
Předehrávka 48. kola hokejové extraligy:
Předehrávka 48. kola hokejové extraligy:
BK Mladá Boleslav – HC Olomouc 3:2 po sam. nájezdech (0:1, 1:1, 1:0 – 0:0)
Branky a nahrávky: 31. Buchtele (R. Koblížek, F. Pavlík), 51. O. Procházka (Rekonen), rozhodující sam. nájezd Fořt – 11. Rutar, 24. Plášek. Rozhodčí: Hribik, Pilný – Ondráček, Šimánek. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 2553.
Mladá Boleslav: D. Furch – Pyrochta, Jánošík, F. Pavlík, Lintuniemi, Gewiese, Skärberg, Vlasák – R. Koblížek, Fořt, Skalický – Lakatoš, Berglund, Buchtele – Rekonen, Gríger, O. Procházka – Malínek, Závora, Lichtag. Trenér: M. Hořava st.
Olomouc: Machovský – Stella, Cosgrove, Rutar, Rayen Petrovický, Rašner, Řezníček, Škůrek, Ondrušek – Orsava, D. Vitouch, Fridrich – Navrátil, Nahodil, Plášek – Matýs, Kusko, Krastenbergs – Doktor, Anděl, Ministr. Trenér: Róbert Petrovický.