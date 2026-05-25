Dostat se soupeřům pod kůži mě baví, přiznal Chmelař

Jaroslav Chmelař si svoji premiéru v národním týmu na mistrovství světa zatím velmi užívá. Dvaadvacetiletý útočník New York Rangers nastoupil do všech českých zápasů a ve čtvrté formaci stihl rozdat pár ran a zapsat i jednu asistenci. Od 15:40 nastoupí s českou reprezentací do boje proti Norsku. Přímý přenos utkání sledujte živě na ČT sport a ČT sport Plus.
„Užívám si každý zápas, jak jen můžu. Je to něco speciálního, že tady můžu hrát. A snažím se vzít si z toho z toho maximum,“ prohlásil Chmelař.
Hodně vidět byl v utkání se Slovenskem, v němž Češi získali cenné body, které jim s následnou pomocí Norů zajistily postup do čtvrtfinále. S úsměvem na tváři čelil obrovitý útočník při potyčkách soupeřům, rozdával hity, ale přitom se nenechal unést, aby neoslabil mužstvo.
„Právě tohle mi pomáhá do mojí hry. Kdybych nevyužíval nějakým způsobem svoje kila a výšku, tak si myslím, že bych z toho moc neměl,“ řekl Chmelař s úsměvem. „Tohle mě baví – dostat se soupeřům pod kůži. Když můžu, určitě neváhám. A budu v tom pokračovat.“
I díky tomu se v průběhu sezony protlačil do sestavy Rangers a nakonec si v NHL připsal 28 startů a šest bodů díky čtyřem brankám a dvěma nahrávkám. Věří, že svou hrou může být přínosný klubu z Manhattanu i do budoucna.
„Zatím je pro mě důležité se dostat do hlavního týmu Rangers. V každém týmu, kde jsem byl, jsem se postupně propracoval k nějaké roli. Nechávám to do budoucna. Soustředím se teď hlavně na to každý den makat naplno. Snažit se získat víc důvěry od trenérů. Vím, pro co dřu. A budu v tom pokračovat, aby kariéra šla pořád nahoru,“ uvedl Chmelař.
Ve Fribourgu se usadil ve formaci s Ondřejem Beránkem a Jiřím Černochem a vysloužili si pochvalu trenéra Radima Rulíka. „Můžeme být nepříjemní pro týmy, proti kterým hrajeme. Dokážeme se udržet v útočném pásmu, máme rychlost. Zároveň se umíme tlačit do branky a v obranném pásmu víme, kde máme být. Dokážeme si hráče dobře pokrýt,“ řekl Chmelař.
Stále si trošku zvyká na spoluhráče, mimořádně sehrané duo z Karlových Varů. „Ještě furt se někdy přistihnu, že jsem jinde než kluci, kteří jsou na sebe vyloženě napojení. Každý den na tréninku nebo v zápase je dobrý.“
Přivykat musel i hře na širokém kluzišti. „Musíme dávat pozor, koukat všude okolo, abychom věděli, kde jsou hráči, které máme mít. V tom je určitě rozdíl. Velké hřiště dělá hodně. Dá se tam ale také dělat víc než na malém,“ uvedl Chmelař.
Češi si mohou zajistit nejhůře druhé místo ve skupině, s Nory k tomu potřebují jakoukoliv výhru. „S norským hokejem nemám vůbec zkušenosti, nebyli ani na dvacítkách. Tady ale ukazují, že je není radno podceňovat. Budeme se muset připravit jako na každý zápas, vlítnout na ně jako na Švédy a urvat to,“ prohlásil Chmelař.