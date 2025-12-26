Úvodními zápasy základních skupiny začíná v amerických městech St. Paul a Minneapolis šampionát hokejistů do 20 let. Čeští junioři pod vedením kouče Patrika Augusty budou usilovat o zisk čtvrté medaile na MS za sebou. V rolích obhájců bronzu se postaví Kanadě, přímý přenos sledujte v sobotu od 2:30 na ČT sport a ČT sport Plus.
Začíná hokejové MS juniorů, dvacítka bude hrát o čtvrtou medaili v řadě
Dvacítka se v prognózách pro vrchol sezony zařadila mezi favority turnaje. Díky síle mužstva na papíře, ale také s ohledem na výsledky z minulých let.
Poté, co začátkem roku 2023 ukončila pod vedením Radima Rulíka ziskem stříbra osmnáctileté čekání na medaili, navázala následně dvěma bronzy pod Augustovou taktovkou. V obou případech navíc Češi vyřadili ve čtvrtfinále Kanadu.
„Prognóz se nezříkám, myslím, že nějakou sílu máme, ale i podle prognóz patříme k pěti top týmům, které budou bojovat o medaile. A na každém mistrovství světa, na které jedete, chcete uspět. Nejedete tam s tím, že se chcete jen zúčastnit. Věřím, že kluci podají takový výkon, abychom byli po posledním odehraném zápase úspěšní,“ řekl Augusta.
Věří, že k úspěchu by mohla vést stejná cesta. „My pracujeme pořád stejně. Chceme sebevědomý tým. A chceme, aby hráči šli do každého utkání s tím, že ho chtějí vyhrát, ale aby se nebáli toho, že ho můžou i prohrát,“ nastínil filozofii trenérského štábu Augusta.
V mužstvu měl mít původně osm pamětníků vítězných nájezdů v duelu o třetí místo v Ottawě proti Švédům. Brankáře Jakuba Milotu a útočníka Adama Jecha nakonec vyřadily zdravotní potíže.
Na začátku ledna kromě nich slavili zisk bronzu obránci Adam Jiříček, Jakub Fibigr a Tomáš Galvas a útočníci Vojtěch Čihař, Petr Sikora a Adam Novotný.
„Zda je letos ten tým ještě lepší? Hrozně těžko se to porovnává. Tenhle tým je ale o něco mladší. Víc hráčů může jet ještě za rok, myslím, že i za dva. Ti, co byli s námi před rokem, budou hrozně důležitým faktorem, aby dalším hráčům ukázali, co je potřeba pro úspěch udělat. Samozřejmě potřebujete i kupu štěstí, všechno se musí sejít,“ uvedl Augusta.
„Věřím však, že tohle mužstvo ví, jak vyhrávat. I v zápasech (během sezony), kdy hráči udělali pár chyb a vypadalo to, že se vše otočí, na to najednou vlítli, nakopli to a šli do toho. Tady proti nám budou stát soupeři té nejvyšší kvality, tam není lehký soupeř. Bude to výborný turnaj a budeme si všichni přát, aby dobře skončil,“ doplnil Augusta.
V zámoří je české mužstvo od 11. prosince, během přípravného kempu v Bemidji odehrálo i dva přípravné zápasy – Lotyše i Slováky zdolalo v prodloužení. Do Minneapolisu se tým přesunul během Štědrého dne.
Na soupisku pro šampionát mohou trenéři zapsat tři gólmany a 22 hráčů do pole. Vyřazen by měl být ještě jeden z devítky obránců.
Na završení zlatého hattricku budou útočit domácí Američané, kteří slavili před rokem v Ottawě titul po výhře 4:3 v prodloužení nad Finy celkově posedmé. Dalšími účastníky skupiny A v St. Paul jsou vedle nich Švédové, Slováci, Švýcaři a Němci.
O první body ve skupině B se před zápasem Česka proti držitelům rekordních 20 titulů Kanaďanům utkají nováčci elitní kategorie Dánové s Finy, posledním soupeřem českého týmu budou Lotyši.