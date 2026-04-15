Měchura: Pozvánka mě vytrhla ze špatných myšlenek

Jedním z debutujících hráčů české reprezentace bude ve čtvrtečním duelu proti Německu útočník Adam Měchura. Z premiérové pozvánky má radost a přiznal, že mu zvedla náladu po extraligovém vyřazení Plzně.
„Měl jsem z pozvánky velkou radost. Po sezoně jsem v hlavě trošku měl, že by mohla přijít, ale když jsem nebyl v původní nominaci, říkal jsem si, že to asi nevyjde. Bylo možná i trošku zklamání, ale také jsem si říkal, že když budu hrát dobře i další sezony, jednou to prostě přijde. O to větší radost jsem pak měl,“ uvedl.
Třiadvacetiletý urostlý forvard byl na konci minulého týdne součástí první obměny v kádru. „Každý hráč sní o tom, aby se jednou do národního týmu dostal. Jsem za to šťastný a jsem moc rád, že tady můžu být,“ doplnil. Z 59 startů nastřádal 34 bodů za 21 gólů a 13 asistencí. V základní části byl nejproduktivnějším hráčem Indiánů i jasně nejlepším střelcem týmu. „Jsem rád, že jsem navázal na předchozí sezonu. Celkově základní část byla skvělá z osobního i týmového hlediska, je jen škoda, jak to pak dopadlo v play-off,“ litoval.
Vyřazení Měchuru stále mrzí. Plzeň vedla nad Spartou už 3:1 na zápasy, ale prohrála 3:4. „Pozvánka do reprezentace mě alespoň vytrhla ze špatných myšlenek ohledně toho, jak jsme vypadli. Asi jsem to z hlavy ještě úplně nevyhnal, i tady proběhlo nějaké popichování s klukama z Kladna. Když to prý neudělali oni, měli jsme to zvládnout a vyřadit Spartu my, ale srandičky k tomu patří. Teď už se ale soustředím na to hezké tady s národním týmem, myšlenek na vyřazení už není tolik,“ řekl.
Už jen možnost zapojit se do přípravného kempu vnímá jako jedinečnou příležitost. „Jsou tu i zkušení kluci, kteří odehráli olympiádu či mistrovství světa, takže je tu velká konkurence, ale jsem za to jedině rád, protože mě to může posunout zase dál, budu se snažit od nich co nejvíce odkoukat. Kvalita tréninků je tady velká a užívám si to. Je tady navíc Maty Filip, s nímž jsem strávil v Plzni celou sezonu, ale je tu celkově dobrá parta. Udělám vše pro to, abych se tady udržel co nejdéle.“
Trenéři mají k dispozici čtyři kompletní formace, je proto velmi pravděpodobné, že Měchuru čeká už ve čtvrtek v souboji proti Němcům velká reprezentační premiéra. „Zahrát si za nároďák je čest. Paradoxně i můj první zápas za mládežnickou reprezentaci byl právě tady v Karlových Varech. Teď mě to čeká i za áčko, těším se opravdu moc. Budu tady mít asi trošku jinou roli než v klubu, ale já se přizpůsobím, jak bude třeba. Systém je dost podobný tomu, co jsme hráli na dvacítkách, takže to mi situaci trošku ulehčuje,“ řekl Měchura, jenž pod hlavním koučem Radimem Rulíkem odehrál i dva juniorské světové šampionáty.
Věří, že Plzeň se bude dál zlepšovat. „Základ kádru zůstane stejný, což je důležité. V přípravě budeme moct navázat na to, co jsme v sezoně vybudovali. Je super, že pokračuje i pan trenér Jandač. Má na našem vzestupu velkou zásluhu,“ řekl Měchura. „Chtělo by to ještě nějakého střelce, někoho, kdo to v důležitých chvílích vezme na sebe. Kubalda (Dominik Kubalík) by se nám hodil. Ptal jsem se ho tady, když vyšly ven ty spekulace, ale bylo to trošku ze srandy, protože všichni tušíme, jak to bude, tedy že zůstane ještě ve Švýcarsku,“ dodal Měchura.