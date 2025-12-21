Hokejisté Sparty podlehli doma ve 32. kole Vítkovicím 3:6, prohráli potřetí ze čtyř zápasů a přišli o vedení v tabulce. Zaváhal také Třinec, který nestačil na České Budějovice. Jedinou branku utkaní dal Filip Přikryl. V čele jsou tak Pardubice, které zvítězily v Plzni 2:1. Daří se taky Hradci Králové, který uspěl ve čtvrtém z posledních pěti utkání, když zdolal 2:1 Kometu Brno. Další vítězství na domácím hřišti přidal Liberec, který si vyšlápl 4:1 na Kladno s Jaromírem Jágrem v sestavě. Karlovým Varům pomohl k triumfu 3:0 v Mladé Boleslavi Dominik Frodl, který vychytal už třetí nulu v sezoně. Poslední Litvínov nedokázal navázat na dvě výhry v předchozích zápasech a padl 3:4 po prodloužení v Olomouci.
Sparta podlehla Vítkovicím a přišla o vedení v tabulce
Spartě stačilo na úvodní branku jen 66 vteřin, kdy Kousal překonal střelou mezi betony Hrachovinu. Vítkovice se vrátily do hry v deváté minutě v přesilové hře, kdy Nellis vyzrál na Kováře. Před koncem úvodní části hosté z další početní výhody dokonali obrat, když Kalus dorazil Kňažkovu střelu.
Rovněž start druhé třetiny Pražanům vyšel a 90 sekund po jejím začátku se na Vítkovice dotáhli. Hosté odpověděli za 55 vteřin, brankostroj pokračoval a za 33 sekund sparťanský kapitán Chlapík vyrovnal.
Ve 32. minutě Nellis chtěl nahrát spoluhráči, místo toho se však od sparťana Špačka odrazil puk za Kovářova záda. V 51. minutě tým trenéra Varadi odskočil domácím na rozdíl dvou gólů a konečný výsledek stanovil prvním gólem a zároveň bodem v sezoně Šír při hře domácích bez brankáře.
Pardubice uspěly v Plzni a jsou první
V 5. minutě otevřel skóre Ville Petman. Rozjetí Indiáni se záhy radovali znovu, jenže trefu Strnada po pardubické trenérské výzvě sudí odvolali. Domácí následně nezužitkovali početní výhodu a inkasovali 67 sekund před první sirénou při vyloučení Lva. Na 1:1 upravil Tourigny.
Domácí se dostávali v obranném pásmu až pod drtivý tlak především elitní formace Dynama a jen se štěstím a zásluhou Malíka drželi vyrovnaný výsledek. V 52. minutě ovšem Červenkovu střelu švihem pohotově dorazil do sítě Sedlák a dokonal obrat na 2:1.
Ve snaze o vyrovnání indiáni otevřeli hru a nebezpečné pokusy musel krýt Will. V 57. minutě vleže zázračně nepustil za svá záda dorážky Simona s Měchurou a při hře v pěti skvěle vytěsnil mimo střelu před brankou osamoceného Strnada. Dlouhá plzeňská power-play znásobená trestem Čerešňáka už čtvrtou porážku Západočechů z posledních pěti utkání neodvrátila.
Olomouc otáčela proti Litvínovu, prodloužení ukončil Matýs
Litvínov se dostal do vedení již po 75 sekundách hry, kdy Brož střelou bez přípravy překonal Machovského. Srovnat se podařilo až v poslední minutě první třetiny Navrátilovi. Jenže hosté dokázali na inkasovanou branku rychle zareagovat, Hlava 28 sekund po vyrovnání překonal domácího brankáře.
Vstup do druhé třetiny vyšel lépe Olomouci, která zásluhou přihrávajícího Matýse a střílejícího Fridricha podruhé v zápase srovnala. Ve 34. minutě se do samostatného úniku dostal Ondřej Kaše a povedenou kličkou poslal Litvínov opět do vedení.
Minutu před koncem základní hrací doby se při power-play prosadil díky svému důrazu dorážející Kusko a srovnal. V prodloužení se do přečíslení dvou proti jednomu dostali olomoučtí Orsava s Ondřejem Matýsem, který po ideální přihrávce od spoluhráče zápas rozhodl.
České Budějovice zvítězily nad Třincem díky gólu Přikryla
Filip Přikryl se prosadil hned při svém prvním střídání, když po 65 sekundách prostřelil Mazance po přečíslení dva na jednoho. V 18. minutě dopravil Michal Kovařčík kotouč za Strmeňova záda, ale trenéři Motoru uspěli s výzvou a rozhodčí neuznali gól kvůli předcházejícímu ofsajdu.
Na začátku druhé části dobíhal trest budějovického Vály a těsně před jeho vypršením se ocitl blízko k vyrovnání Kurovský. Brzy na to se domácí Ordoš probil až před Mazance, také však neuspěl. Příležitost před brankovištěm domácích nevyužil Michal Kovařčík.
Aktivita mírně převažovala na holích domácích hráčů, ale hosté k nim přistupovali důsledně a nepouštěli je do kombinací. Z protiútoku naopak zahrozil Flynn, ale budějovický brankář byl na místě, stejně jako při individuálním pokusu Hudáčka. Oceláři neuspěli ani v závěrečné power-play a první čisté konto v sezoně udržel Strmeň.
Frodl má třetí nulu v sezoně, vychytal Mladou Boleslav
Charakter vyrovnaného duelu přetočili po první přestávce na svoji stranu hosté z Karlových Varů. Boleslav šla v oslabení do protiútoku, ztratila puk a z následného brejku se tvrdou střelou prosadil obránce Myšák.
I ve třetí třetině platila na neplodnou koncovku domácích pevná a důrazná obrana Varů, která hájila těsné jednobrankové vedení. Malé okénko v ní našel Klepiš, po jehož akci zazvonila tyč Frodlovy branky. Rozdíl v efektivitě se projevil v 52. minutě.
Nejprve Lintuniemi neprostřelil výborného Frodla, krátce poté se proháčkoval do útočného pásma Černoch a jeho přihrávku na Šťastného srazil Gewiese za záda bezmocného Furcha. V power-play zakončil přesnou střelou do prázdné branky přes celé hřiště bývalý hráč Bruslařů Šťastný. Boleslav padla popáté z posledních šesti duelů a v tabulce zůstala předposlední.
Liberec porazil Kladno a připsal si šestou domácí výhru v řadě
Bílí Tygři se dostali do vedení již ve 3. minutě, kdy Lence střelou k tyči otevřel skóre zápasu. Ve 14. minutě udeřili domácí podruhé, když Najman hezkou zadovkou uvolnil Musila a ten bekhendovou střelou podruhé rozvlnil síť za Brízgalou.
Za dalších 38 sekund už Liberec vedl o tři góly, prosadil se Jansa. Krátce po polovině utkání se ke slovu dostali znovu Liberečtí a čtvrtý gól přidal po chytrém vyjetí zpoza branky Najman.
Rytíři se ve zbytku zápasu snažili alespoň o čestný úspěch a 48 sekund před koncem překazil Kváčovi možné čisté konto Lisler. Kladno opět v sestavě s legendárním útočníkem Jaromírem Jágrem prohrálo počtvrté za sebou.
Hradec Králové zdolal Kometu, rozhodl Radil
Stezka pochytal v úvodní třetině všech čtrnáct střel včetně Miškářovy ve vlastním oslabení. Největší šanci domácích nevyužil Hynek Zohorna. Až po přestávce nabrala hra na obrátkách a do šesti minut se skóre měnilo na obou stranách.
Špatně načasované střídání Komety potrestal z úniku Bunnaman, ale tentýž hráč poté klepl Pospíšilovi do hokejky tak, že se střela změnila v přihrávku, puk neplánovaně zamířil k Flekovi a ten zakončil do prázdné branky.
Velký nápor Východočechů v 52. minutě hosté nepřestáli. Radil v první obrovské příležitosti zakončoval do tyčky prázdné branky, aby o střídání později bez problémů doklepl Bunnamanovu přihrávku. Kometě k úspěchu nepomohl ani výborný výkon brankáře Aleše Stezky, který si připsal 43 úspěšných zákroků.
Výsledky 32. kola hokejové extraligy
