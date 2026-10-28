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SESTŘIHLitoměřice deklasovaly Chomutov a prohloubily krizi Pirátů

  • tor

před 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport

Trápení Chomutova v první lize nebere konce a zatím mu nepomohlo ani angažování Davida Čermáka na post hlavního trenéra. Piráti utrpěli v 18. kole další debakl, tentokrát doma 3:8 s Litoměřicemi. Slavia Praha podlehla rezervě Pardubic 0:4.

Chomutov padl popáté v řadě s hrozivým skóre 16:32. Litoměřice táhla dvojice Tomáš Holčák a Robert Chlán. První jmenovaný zaznamenal hattrick za 25 minut hry, jeho spoluhráč mu na všechny tři trefy nahrával. Dvakrát skóroval v dresu vítězů Petr Ton, stejný výkon předvedl i domácí Adam Bareš. Piráti zůstanou poslední, Litoměřice přidaly už šestou venkovní výhru v řadě a potvrdily příslušnost v první polovině tabulky.

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Sestřih utkání Chomutov – Litoměřice
Zdroj: ČT sport

Výsledky 18. kola první hokejové ligy

Chomutov – Litoměřice 3:8 (1:3, 1:4, 1:1)
Branky: 10. a 40. Bareš, 44. Kadeřávek – 5., 23. a 31. Holčák, 32. a 41. Ton, 1. Malát, 6. Kuťák, 35. Pérez.
Rozhodčí: Sýkora, Barek – Kokrment, Maňák. Vyloučení: 3:2. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 1241.

Slavia Praha – Pardubice B 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
Branky: 36. a 41. Macek, 26. J. Stránský, 52. Formánek.
Rozhodčí: Petružálek, Valenta – Hájková, Maštalíř. Vyloučení: 3:2. Bez využití. Diváci: 1382.

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