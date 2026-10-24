O další debakl Chomutova v první lize se zasloužila Slavia, Pražané deklasovali v 16. kole Piráty 6:1 a stoupají tabulkou. Tu pořád vede Vsetín, který ale podlehl čtvrté Třebíči 2:3 po samostatných nájezdech. Třetí je Tábor, Jihočeši zvládli přestřelku s Jihlavou a po výsledku 6:5 ukončili Dukle pětizápasovou šňůru vítězství.
Vsetín v Třebíči dvakrát vedl po trefách Štěpána Matějčka, ale Třebíč dokázala vždy zareagovat. Do prodloužení Horácká Slavia poslala zápas díky trefě Luboše Roba, jenž do Třebíče přišel v létě právě ze Vsetína. Jediným úspěšným exekutorem nájezdu byl Aleš Poledna. Vsetín prohrál potřetí v sezoně.
Jihlavská Dukla na šesté vítězství v řadě nedosáhla, přestřelku s Táborem ztratila 5:6. Obrat Jihočechů ve třetí třetině dovršil necelou minutu před koncem Jakub Valský. Jihočeši zůstali v tabulce na třetí pozici.
Slavia deklasovala na domácím ledě Chomutov 6:1. K prvnímu tříbodovému vítězství po více než měsíci Pražanům pomohla především druhá polovina druhé třetiny, v níž se prosadili čtyřikrát.
Piráti v posledních třech zápasech obdrželi dohromady 20 branek, klesli na dno jsou bez trenérů. Vedení odvolalo Loba, Jakuba Grofa i Viktora Hübla. Dočasně je nahradili podle klubového webu Petr Jíra a Jan Hranáč.
Výsledky 16. kola první hokejové ligy
Výsledky 16. kola první hokejové ligy
Slavia Praha – Chomutov 6:1 (0:1, 4:0, 2:0)
Branky: 31. a 50. Gricius, 34. Beran, 38. Elias, 38. Berka, 45. Průžek – 11. Boucher.
Rozhodčí: Horák, Domský – Teršíp, Pěkný. Vyloučení: 6:6. Využití: 3:1. Diváci: 1215.
Třebíč – Vsetín 3:2 po sam. nájezdech (0:0, 0:1, 2:1 – 0:0)
Branky: 49. Vodný, 57. Rob, rozhodující sam. nájezd Poledna – 32. a 52. Matějček.
Rozhodčí: Valenka, Trnka – Maštalíř, Dědek. Vyloučení: 1:1. Bez využití. Diváci: 1811.
Sokolov – Pardubice B 3:5 (0:1, 2:1, 1:3)
Branky: 29. Janata, 30. Adámek, 54. Vracovský – 3. Hauser, 27. Kalužík, 43. Štěpánek, 45. Kaplan, 58. Kusý.
Rozhodčí: Hucl, Bernat – Baxa, Pěkný. Vyloučení: 5:2. Využití: 0:2. Diváci: 487.
Havířov – Přerov 2:3 v prodl. (1:1, 1:1, 0:0 – 0:1)
Branky: 11. Kucsera, 21. Marcel – 17. Petr, 23. Mácha, 61. Řezníček.
Rozhodčí: Cabák, Mrkva – Bulík, Raszka. Vyloučení: 4:5, navíc Marcel (Havířov) 5 min. + do konce utkání. Využití: 1:2. Diváci: 1512.
Jihlava – Tábor 5:6 (2:2, 3:2, 0:2)
Branky: 16. a 38. Menšík, 19. a 37. Lhoták, 27. Kulda – 21. a 43. Chlubna, 12. Novák, 14. Slavíček, 23. Prokeš, 59. Valský.
Rozhodčí: Petružálek, Matoušek – Zídek, Kráľ. Vyloučení: 6:5. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 4760.