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Souboj bývalých extraligových zástupců zvládl lépe Vsetín, Jihlava si spravila chuť


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Vsetín přehrál v 17. kole první ligy Havířov hladce 4:0 a dál se vyhřívá na prvním místě tabulky. Druhá rezerva Pardubic přetlačila poslední Chomutov 4:3 až po samostatných nájezdech. Dukla Jihlava se vrátila po těsné porážce s Táborem (5:6) na vítěznou vlnu, když pražskou Slavii přehrála 4:2.

Vsetín si připsal třinácté vítězství. Čtvrté čisté konto v sezoně vychytal Miroslav Svoboda. Dvěma góly a asistencí přispěl k výhře Petr Straka a s 22 body je druhý v kanadském bodování soutěže. Před ním je s 25 body spoluhráč Tomáš Šmerha, který v neděli zaznamenal dvě gólové přihrávky. Třetí v produktivitě je další vsetínský hráč Pavel Klhůfek, jenž má stejně jako Straka 22 bodů.

Havířovu se po sérii vítězství na přelomu září a října přestalo dařit. Prohrál páté utkání za sebou a v tabulce se propadl na dvanácté místo.

Na páté místo se posunula Jihlava, která zdolala Slavii 4:2 a zvítězila pošesté z posledních sedmi zápasů.

Výsledky 17. kola první hokejové ligy

Chomutov – Pardubice B 3:4 po sam. nájezdech (1:2, 1:0, 1:1 – 0:0)
Branky: 1. Hanzl, 24. Boucher, 48. Eret – 8. Chabada, 16. Pekař, 51. Macek, rozhodující sam. nájezd Hauser.
Rozhodčí: Micka, Matoušek – Hájková, Dědek. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:1. Diváci: 1120.

Přerov – Zlín 4:2 (3:0, 0:2, 1:0)
Branky: 4. Žálčík, 7. Řezníček, 19. Mrázek, 59. Pajer – 24. Vaculík, 31. Sedláček.
Rozhodčí: Grygera, Trnka – Kráľ, Kapitanov. Vyloučení: 5:8. Využití: 1:0. Diváci: 1747.

Frýdek-Místek – Třebíč 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Branky: 22. Ferda, 38. Bittner, 58. Dočekal.
Rozhodčí: Šudoma, Schenel – Tvrdý, Babulík. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. Diváci: 712.

Vsetín – Havířov 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Branky: 7. Straka, 18. Weinhold, 35. Klhůfek, 45. Straka.
Rozhodčí: Wagner, Rapák – Maštalíř, Landsmann. Vyloučení: 5:8. Využití: 2:0. Diváci: 2820.

Sokolov – Kolín 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
Branky: 18. Csamangó, 19. Janata.
Rozhodčí: Petružálek, Pilný – Kokrment, Sýkora. Vyloučení: 7:4. Bez využití. Diváci: 531.

Jihlava – Slavia Praha 4:2 (0:0, 4:1, 0:1)
Branky: 23. Kuprijanov, 33. Štefančík, 33. Michnáč, 40. Burkov – 36. Berka, 55. Šťovíček.
Rozhodčí: Obadal, Turhobr – Otáhal, Vašíček. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. Diváci: 4376.

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