Lakatoš: Zkouším podobné blbosti na tréninku a na tohle jsem si prostě věřil


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Dominik Lakatoš završil fintou v páté sérii nájezdů vítězství Mladé Boleslavi nad Olomoucí 3:2. Kousek, který proslavil hvězdný Nikita Kučerov, pečetil jeho týmu cenný triumf do tabulky. Mladoboleslavský útočník po zápase přiznal, že podobná zakončení zkouší během tréninku. I proto měl o koncovce svého pokusu jasno dlouho dopředu a věřil, že bude úspěšný.

Lakatoš šel na led na úvod páté série, kdy Bruslaři měli na své straně vedení 3:2. Po vzoru opory Tampy Bay v NHL a dvojnásobného vítěze Stanley Cupu Kučerova nechal před sebou klouzat kotouč, nad nímž zamíchal hokejkou, ale směr přitom nezměnil. Puk následně prošel Matěji Machovskému mezi betony až do branky a Lakatoš mohl se širokým úsměvem na tváři slavit.

„Na střídačce jsem to hned hlásil, že půjdu první nebo poslední a že to udělám,“ hlásil Lakatoš. „Zkouším podobné blbosti na tréninku a na tohle jsem si prostě věřil. Tentokrát to vyšlo, ale také jsem mohl vypadat jako trouba, kdyby to neklaplo,“ dodal.

Nájezdy byly ale celkově kuriózní, Bruslaři totiž z pěti pokusů nedovolili hostujícímu brankáři Machovskému ani jeden zákrok. Lakatoš a další tři exekutoři z domácích řad byli úspěšní, střelu Radka Koblížka zastavila tyčka. „Vyšlo to, byli jsme šťastnější, možná šikovnější. Pro nás hodně cenný druhý bod bereme," uvedl Lakatoš.

Spokojený byl však jen napůl. Těšilo ho, že jeho tým se soupeřem, který se rovněž pohybuje na hraně postupu do předkola play-off, vydřel bod navíc, který byl ve hře po dělbě bodů v základní hrací době. Zároveň měl ale pocit, že jeho tým mohl uzmout všechny tři. Středočechům by se hodily tím spíš, že v neděli dohrávku proti Spartě nezvládli a před svými diváky prohráli 2:3.

„Dva body? Pro mě osobně je to málo. Proti Olomouci jsme měli sahat po třech bodech, máme dva. I těch si ale musíme vážit. Teď máme čtyři zápasy a v nich musíme bodovat. Není čas dívat se doleva nebo doprava,“ podotkl Lakatoš.

Právě díky zápasu s Pražany šli Mladoboleslavští do dnešního klání po olympijské pauze rozehranější, ale prohrávali v úvodu druhé třetiny 0:2. „Měli jsme v tom výhodu, že už jsme hráli, ale udělali jsme tam dvě chyby v obraně a pustili Olomouc do vedení. Škoda, že jsme na konci nepřidali ještě třetí gól. Alespoň, že máme ten druhý bod z nájezdů,“ řekl Lakatoš, který se proti Spartě vrátil do akce po delší době, vinou zranění hrál předtím naposledy 7. prosince v Třinci.

Bruslařský klub může jít do finiše s určitým klidem. Kouká už jen nad sebe, poslední Litvínov už se baráži o extraligu proti nejlepšímu prvoligovému celku nemá šanci vyhnout.

„Nervózní být nemůžeme, to bychom nic nezvládli. Musíme si věřit a jít za tím. Samozřejmě víme, že to bude ještě těžké, ale je to jenom o nás. Musíme se vyvarovat chyb v obraně, co jsme udělali proti Spartě i Olomouci. Takové se týmu, co chce do play-off, nesmí stávat. Pořád to ale máme ve svých rukách,“ dodal Lakatoš.

