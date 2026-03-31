Kváča po vyřazení Bílých Tygrů: Rozhodla jedna střela, těžko se to kouše

Hodně smutný byl po rozhodujícím sedmém čtvrtfinále hokejové extraligy s Karlovými Vary liberecký brankář Petr Kváča. Zápas podle něj rozhodla jedna střela, celou sérii několik faktorů.
Tradiční opora Bílých Tygrů držela stejně jako po celý ročník svůj tým ve hře a v základní hrací době neinkasovala. Na opačné straně se však činil také karlovarský brankář Dominik Frodl a eliminační zápas dospěl až do prodloužení. V něm vystřelil v čase 71:40 hostům postup Jiří Černoch. Mírně favorizovanému Liberci v tu chvíli sezona skončila.
„Je to samozřejmě těžké. Člověk maká celou sezonu a potom to vyvrcholí takto v play-off. Těžko se mi to kouše, protože tyhle okamžiky ve vyřazovacích bojích jsou na hokeji to nejsladší. Bohužel, rozhodla jedna střela, jedna situace, jeden blbý odraz puku od mantinelu. V každém ze sedmi zápasů by se ale něco našlo. Oba týmy do toho daly úplné maximum, pro nás je to velice hořký konec,“ řekl Kváča.
Bílí Tygři byli v prodloužení aktivnější a měli několik možností zápas rozhodnout. To se jim však nepodařilo, a tak udeřilo na druhé straně. Z první vážnější šance týmu Energie v nastaveném čase se střelou z levého kruhu přesně nad Kváčovo rameno trefil karlovarský kapitán Jiří Černoch.
„Viděl jsem nejprve, jak jeden z našich hráčů padá. Puk se poté různě odrážel od nohou a já jsem byl nalepený v pokleku na tyčce. Snažil jsem se dostat nahoru, protože jsem viděl, jak do volného puku někdo z hostů najíždí. Už jsem to však nestihl a jejich hráč to dobře trefil a bylo rozhodnuto,“ popsal rozhodující okamžik rodák z Brandýsa nad Labem.
Ačkoliv sedmý zápas nabídl mnoho osobních soubojů, poprvé v historii se v něm na žádné ze stran ani jednou nevylučovalo. Podle Kváči to však na tým nemělo vliv. „Všichni jsme měli nastavenou hlavu tak, že tohle jde úplně mimo nás. Soustředili jsme se na každé střídání a každou situaci. To, jak se to nakonec vyvine a co rozhodčí zapískají, jde mimo nás. My jsme chtěli ovlivnit to, co jsme ovlivnit mohli. Bohužel to nevyšlo,“ uvedl odchovanec Českých Budějovic.
Zlomový okamžik série ale brankářská jednička Liberce krátce po utkání hledala marně. „To je docela těžké posuzovat a hodnotit celou sérii takto třicet minut po rozhodujícím zápase. Myslím si, že v konečném důsledku rozhodlo více věcí,“ přemítal Kváča.
„Mohla rozhodnout jedna přesilovka v předchozích zápasech, mohla rozhodnout dnes jedna z našich střel. Veškeré situace na jedné i druhé straně byly nesmírně důležité. My jsme na ledě od toho, abychom se s tím popasovali. Nám to dnes nevyšlo, a proto nám sezona končí a Vary pokračují dále,“ krčil rameny člen širšího reprezentačního kádru.
Bílí Tygři tak z třetího místa po základní části končí už ve čtvrtfinále. Výkony a progres týmu trenéra Jiřího Kudrny ale dávají velký příslib do dalších sezon. „Určitě to je příslib. Momentálně to však přebíjí ten zápas a emoce z toho, že ho člověk takto prohraje a vypadne. S odstupem času se pak můžeme na celou sezonu podívat a zhodnotit. To chce ale ještě čas, nicméně máme na čem stavět,“ uzavřel Kváča.