Hokej

SESTŘIHKulich se po návratu na led gólově prosadil, první branku v přípravě vstřelil i Hertl


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK

Útočník Jiří Kulich dal první gól po návratu do sestavy Buffala po téměř jedenáctiměsíční pauze zaviněné zdravotními problémy. V přípravě na nový ročník NHL se prosadil na ledě Detroitu, kde ale Sabres prohráli 2:3 v prodloužení. Na začátku druhé třetiny vyrovnal na 1:1, druhou asistencí se pod trefu dvaadvacetiletého centra podepsal obránce Radim Mrtka.

Krátce po vstřelené brance ale Kulich zamířil do kabiny a do utkání už se z preventivních důvodů nevrátil. „Chtěl pokračovat, ale my jsme nechtěli nic riskovat,“ uvedl trenér hostujícího celku Lindy Ruff.

První branku v přípravě před novou sezonou vstřelil také Tomáš Hertl, jenž 28 sekund před koncem třetí třetiny domácího duelu Vegas s Utahem vyrovnal na 4:4. V prodloužení dokonal obrat Golden Knights Jack Eichel, finalisté uplynulého ročníku NHL tak v přípravě zůstávají bez porážky.

Dvě přihrávky si připsal Matyáš Melovský, jeho New Jersey ale s New York Rangers prohrálo 3:4 po nájezdech. Český útočník asistoval ve druhé třetině u branky na 2:0 a dvě minuty před koncem u vyrovnávacího zásahu na 3:3.

Jednou přihrávkou na sebe při výhře Floridy 5:3 nad Tampou Bay upozornil Mikuláš Hovorka. Bodoval také obránce Tomáš Cibulka, jehož Edmonton vyhrál na ledě Vancouveru 2:1.

Smolný moment v zápase potkal útočníka Canucks Filipa Chytila, který po srážce s rozhodčím nekontrolovaně vrazil do mantinelu a z utkání odstoupil. „Spadl přímo na rameno, zítra budeme vědět víc,“ řekl k Chytilovu zdravotnímu stavu trenér Canucks Manny Malhotra.

Pořádně si zastříleli hokejisté San Jose, kteří Anaheimu nasázeli 10 branek. Hattrickem a jednou asistencí se blýskl druhý hráč červnového draftu Ivar Stenberg. Čtyři body (1+3) si připsal také další mladík v dresu Sharks Michael Misa. V sestavě Anaheimu chyběl český brankář Lukáš Dostál.

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