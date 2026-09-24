Dostál v přípravě zachytal solidně. Anaheim ale na Los Angeles nestačil

V další várce přípravných utkání před startem NHL se představil Lukáš Dostál. Brankář Anaheimu zlikvidoval sedmnáct střel Los Angeles, ale jeho tým prohrál 1:2. Nastoupil také obránce Tomáš Hamara, který přihrál na jednu z branek Ottawy. Ta ale i tak podlehla Torontu 2:4.
Dostál inkasoval oba góly v závěru první třetiny. Nejdříve vyrovnal z bekhendové dorážky Alex Laferriere. Za 42 sekund překonal českého gólmana ještě Joel Armia precizní střelou z pravého kruhu nad lapačku a rozhodl o výhře Los Angeles.
Mužstva Ottawy a Toronta se utkala na dvou místech ve stejný čas. Každý klub poskládal dva týmy a jeden zápas odehrál doma, druhý venku. V obou zvítězili Maple Leafs.
Ottawě doma nestačila ani Hamarova přihrávka. Český obránce posunul puk na útočné modré čáře doprava Hoytovi Stanleymu, jenž si navedl kotouč do středu hřiště a vyrovnal v 51. minutě na 2:2.
Hamara odehrál 19 minut, z toho dvě v přesilových hrách. Dvakrát vystřelil a připsal si jeden kladný bod. Na opačné straně se z výhry Toronta radoval Miroslav Holinka, který na ledě strávil necelých šestnáct minut. Český útočník dostával příležitost i v početní výhodě, ale neprosadil se.
Dallas s Radkem Faksou v sestavě porazil doma Minnesotu 2:0. V obraně poražených odehrál David Špaček téměř 25 minut, z toho dvě v přesilových hrách a čtyři v oslabení. Český bek hýřil aktivitou, vyslal pět střel, ale stejně jako jeho spoluhráči nenašel recept na obranu soupeře. Navíc byl na ledě u jedné ze dvou inkasovaných branek.
Výsledky přípravných utkání NHL
Výsledky přípravných utkání NHL
Ottawa – Toronto 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)
Branky: 27. Cozens, 51. Stanley (Hamara) – 24. Rybinski, 51. Lorentz, 56. Tverberg, 60. Blügers.
Toronto – Ottawa 6:1 (2:1, 3:0, 1:0)
Branky: 8. McCabe, 20. Tavares, 25. Roslovic, 37. MacEwen, 40. Rielly, 47. Matthews – 7. Stützle.
Dallas – Minnesota 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Branky: 36. Seminoff, 51. Lindell.
Anaheim – Los Angeles 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)
Branky: 9. Procyszyn – 19. Laferriere, 20. Armia. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval dvě branky z 19 střel a úspěšnost zásahů měl 89,5 procenta.