Jakub Krejčík se premiérovými body v play-off podílel na výhře Sparty na ledě Kladna, kterou Pražané odvrátili možný konec sezony a vynutili si rozhodující pátý zápas předkola. Čtyřiatřicetiletý mistr světa z roku 2024 vstřelil gól, přidal dvě asistence a pochvaloval si, že Sparta konečně využila přesilovou hru. Krejčík zároveň věří, že když bude jeho tým hrát stejně i v neděli, splní roli favorita a postoupí do čtvrtfinále.
Krejčík: Příště k tomu musíme přistoupit stejně, nemáme na výběr
„Bude to jak přes kopírák. Pokud budeme mít nějakou přesilovku, musíme ji využít. Když ji nevyužijeme, samozřejmě to pak máme těžké. Ukázali jsme si ale, jak musíme hrát. Musíme k tomu přistoupit stejně, nemáme na výběr. Musíme bojovat od prvního do posledního střídání,“ řekl Krejčík po výhře Sparty 5:2.
Věří, že výhodou Pražanů bude domácí led. „Určitě je lepší hrát v domácím prostředí. Budeme za sebou mít celou arénu, což je výhoda,“ uvedl.
Pražané do zápasu nastupovali s vědomím, že případná prohra pro ně znamená konec sezony. Podle Krejčíka s tím ale neměli problém.
„Samozřejmě jsme věděli, že jsme krok od vyřazení, ale všichni v šatně věřili, že to dneska dokážeme zvládnout a vrátit zpět do O2 areny. A to se povedlo,“ podotkl Krejčík.
Jedním z klíčových faktorů zápasu byly přesilové hry. Sparta v předešlých třech zápasech série nevyužila ani jednu výhodu. Dnes dokázala potrestat druhý faul Kladna.
„Konečně jsme dali z přesilovky nějaký gól, což se nám doposud bohužel nepovedlo. Mělo to velký význam i na sebevědomí celého týmu,“ řekl Krejčík, jenž si u trefy Michala Řepíka připsal asistenci a poté byl na ledě i u druhé využité početní výhody.
Důležitou roli při přesilovkách hrál i útočník Michael Špaček, jenž v sérii nastoupil poprvé. „Je to skvělý hokejista a věděli jsme, že nám pomůže. Jak v přesilovkách, tak při hře pět na pět. Jenom plus pro nás, že je zpátky,“ uvedl odchovanec pražské Slavie.
Jako varování pro další zápas ale označil snížení Kladna z 0:3 na 2:3. „Vedli jsme, ale bohužel jsme oslabeními vrátili domácí na koně. Toho bychom se měli příště vyvarovat,“ uvědomoval si Krejčík.