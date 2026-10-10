Košťálek dostal za strčení do rozhodčího dvouzápasovou stopku a bude chybět proti Třinci

Kolem rozhodčích na ledě opatrně, letošní varování pro extraligové hráče. Obránce pardubických hokejistů Jan Košťálek přijde za strčení do rozhodčího o dva extraligové zápasy a deset procent z platu. Finanční postih ve stejné výši si za filmování vysloužil útočník Jiří Smejkal, jeho spoluhráč z Dynama.
O dodatečném potrestání za prohřešky hráčů v pátečním utkání na ledě Vítkovic rozhodl ve zkráceném řízení šéf disciplinární komise extraligy Radim Bičánek. V případě Košťálka posoudil Bičánek počínání jednatřicetiletého beka jako fyzické napadání rozhodčích.
„V průběhu hry došlo ke vzájemnému kontaktu mezi hráčem a protihráčem. Rozhodčí se snažil dalšímu jednání hráče zabránit, načež Košťálek do rozhodčího úmyslně strčil oběma rukama,“ popsal hráčovo provinění.
Při stanovení trestu přihlédl navíc Bičánek ke skutečnosti, že hráč byl v uplynulém období disciplinární komisí opakovaně trestán.
Košťálek, jenž v předchozím průběhu duelu zvýšil náskok Východočechů na 3:1, je aktuálně pátým mužem týmové produktivity a zároveň jasně nejproduktivnějším obráncem Dynama. Z deseti utkání si připsal devět bodů za tři body a šest asistencí.
Absence proti lídrovi z Třince
Trenérský štáb v čele s Filipem Pešánem ho bude nyní postrádat v nedělní bitvě proti dosud stoprocentnímu Třinci a pak také na ledě Olomouce, do bojů o extraligové body může znovu zasáhnout až v pátek 23. října při utkání v Kladně.
„Na Košťálka jsme samozřejmě naštvaní. On ví, že to neměl dělat. On si chtěl asi možná sebrat jenom hokejku, která byla pod tím rozhodčím. To rozhodčí asi nevěděl, Honza to prostě přehnal,“ uvedl asistent pardubického kouče Václav Kočí na tiskové konferenci po utkání v Ostravě, které obhájce titulu vyhrál 3:2.
Devětadvacetiletý autor druhého pardubického gólu Smejkal podle Bičánka přehrál ve třetí třetině pád, kvůli čemuž sudí vyloučili domácího útočníka Davida Ciencialu a musel si odpykat dvouminutový trest za faul vysokou holí.
„Po lehkém kontaktu hole protihráče s oblastí chrániče očí se Smejkal teatrálně chytil za obličej a pádem na hrací plochu se snažil vyvolat u rozhodčích dojem nedovoleného zákroku, za který byl protihráč v utkání rozhodčími potrestán. Pád v podobě, v jaké k němu došlo, nelze považovat za nevyhnutelný následek zákroku protihráče,“ vysvětlil verdikt Bičánek.