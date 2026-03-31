Kořenář: Řekli jsme si, že budeme hrát jinak. A povedlo se

Sparťanští hokejisté jsou v semifinále extraligy. Brankář Josef Kořenář po rozhodujícím sedmém zápasu hledal příčiny úspěchu. Pražané prohrávali už 1:3 na zápasy, ale následně dokázali třikrát vyhrát.
„Od stavu 1:3 jsme si řekli, že musíme hrát trošku jinak, a myslím, že to bylo vidět. Každý dělal to, co měl. Blokovali jsme střely, hráli jsme pro tým a vždy se to podepsalo na výsledku zápasu. Dnes to nebylo jiné. Zblokovali jsme spoustu střel a podali týmový výkon,“ řekl Kořenář po výhře Pražanů 1:0, ke které přispěl 26 úspěšnými zákroky.
Sparta sedmkrát za sebou neuspěla v play-off v zápasech číslo sedm. Kořenář o tom ale prý ani nevěděl. „Až dneska jsem to někde četl. Je to ale informace spíše pro vás (novináře), kdo to hodně jako sleduje. Já jsem to nějak moc neřešil. Určitě je ale dobré, že jsme tuhle nechvalnou sérii prolomili. Teď už to třeba bude opačně,“ uvedl.
On sám se prý na klíčové utkání připravoval standardně. „Necítil jsem se jinak než před jinými zápasy. Už jsme hráli proti Kladnu za stavu 1:2, takže jsme jednou byli v podobné situaci. A letos to nemusí být naposledy. Myslím si, že je důležité si to nějak úplně nepřipouštět. Je to jen další zápas a teď jsme v podstatě zvládli tři za sebou, což je dobrá vizitka pro tým,“ řekl Kořenář.
Zároveň ale přiznal, že hráči v kabině skoro nevěděli, jak podobný úspěch slavit. „Trochu mi to tak přišlo. Ale byl to super pocit, i když únava je hodně znát. Potřebujeme si odpočinout a myslím, že oslavy by měly být až za pár týdnů,“ uvedl s úsměvem.
Osmadvacetiletý gólman odchytal první tři zápasy série, po dvou porážkách jej nahradil Jakub Kovář. Ani on ale tým k výhře nedovedl a pak se do branky vrátil opět Kořenář. „Změna byla po dvou prohrách asi logická. Pak jsem se tam vrátil a jsem rád, že už jsme s tím nemuseli znovu míchat a dotáhli jsme to do vítězného konce. Teď si zasloužíme trochu volna, protože už se za pár dní blíží další zápas, a myslím, že všichni to ocení,“ řekl.
Sparta vstoupí do semifinále v pátek, kdy se představí v Pardubicích. Čeká ji tak souboj s nejlepším týmem základní části. „Bude to úplně jiný styl hokeje a bude to těžké. Oproti nim máme v nohách hodně zápasů, ale věřím, že když budeme hrát minimálně tak jako poslední tři zápasy, tak by to mohlo být dobré. Popereme se o to tak, jako jsme se prali doteď,“ dodal Kořenář.