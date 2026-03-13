Dva klíčové góly si nadělil ke středečním dvaadvacetinám ve třetím utkání předkola proti Vítkovicím karlovarský Robin Sapoušek. Trefami zařídil vítězství 2:1 a pomohl Energii k postupu do čtvrtfinále. Po zápase ocenil hlavně výkon a obětavost celého týmu.
Snažím se makat každý zápas stejně. Akorát teď se mi poštěstilo, uvedl Sapoušek
Když Západočechům v sérii předkola scházely hvězdy a opory jako Beránek, Jones anebo Egle, vystoupili ze stínu jiní. Sapoušek se zhostil role nečekaného lídra na výbornou. Hráč, který v základní části v 39 startech skóroval dvakrát, dnes stejný přísun zvládl v jednom utkání.
„Občas to tak vyjde. Ale já se snažím makat každý zápas stejně. Akorát teď se mi poštěstilo. Play-off, jak se hrají ty vyřazovací zápasy, je prostě super,“ pochvaloval si Sapoušek, jenž k vyřazení Vítkovic pomohl vedle dvou branek ještě asistencí.
Nervózní zápas odšpuntoval po polovině hrací doby důrazným forčekingem, drzým průnikem z pravého křídla a ranou nad rameno gólmana Hrachoviny skoro z nulového úhlu.
„Měl jsem rychlost. Snažil jsem se toho využít a vyšlo to,“ řekl Sapoušek. Velký přehled prokázal i při vítězné trefě, když si puk na ose hřiště stáhl pod sebe, počkal si na pohyb obránce a zápěstím zavěsil k tyči.
Bývalého útočníka reprezentační dvacítky chválil i kouč Pavel Patera. „My víme, co v něm máme. Věřím, že mu tenhle zápas dodá sebedůvěru. Když se bude více tlačit do brány, tak to bude vynikající hráč,“ řekl karlovarský trenér.
Sapoušek vyzdvihl týmovou obětavost. „Dali jsme do toho sto procent. Byli jsme týmoví, obětaví, to je naše doména. A v tom musíme pokračovat,“ řekl útočník, jehož tým se ve čtvrtfinále play-off poměří s Libercem.