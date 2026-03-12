Přestože patřili hokejisté pražské Sparty před startem sezony mezi největší favority na zisk mistrovského titulu, v předkole balancují nad propastí. V sérii s Kladnem prohrávají 1:2 na zápasy, ve třetím duelu padli 1:2 v prodloužení. Jedinou branku hostů vstřelil Michal Řepík. Sparťanský útočník věří ve zvrat, ale připustil, že tým potřebuje přidat a zlepšit přesilovky.
Řepík: Budeme dělat všechno, abychom sérii vrátili do Prahy. Nálada v šatně je dobrá
Pro ambiciózní klub, který marně usiluje o návrat na trůn od roku 2007, by další porážka znamenala konec sezony a zároveň i čtvrtfinálový souboj Rytířů právě s Pardubicemi.
„Nevím, jestli je na nás přímo tlak, ale víme, o co jde. Prohrajeme a máme konec sezony. Ani jeden z nás tohle nechce, budeme dělat všechno, abychom sérii vrátili do Prahy. Nálada v šatně je dobrá, zítra do toho půjdeme naplno a chceme vyhrát,“ prohlásil Řepík.
Sedmatřicetiletý útočník byl při porážce 1:2 v prodloužení jediným úspěšným střelcem týmu kouče Jaroslava Nedvěda, když v začínající 27. minutě vyrovnal na 1:1. Nakonec se i do třetice prodlužovalo.
„Byl to těžký zápas jako ty první dva u nás doma. Bohužel jsme si zase nepomohli přesilovkami, což nás trápí celou sérii. Musíme v tom pomoct týmu a dát víc gólů než jen jeden nebo dva. Párkrát jsme obranu Kladna překonali, trefili jsme tyčku... Není to jednoduché, ale my si s tím musíme poradit, nemůžeme se vymlouvat,“ zdůraznil Řepík.
Kladno se před svými fanoušky vyrovnalo gigantovi ve všech směrech. „Jsou doma, mají tady menší hřiště, vytvořili na nás tlak, měli nějaké šance, ale že by nás úplně zatlačili a my se z toho nedostávali, to tam nebylo. Musíme zkrátka přidat v koncovce,“ podotkl Řepík.
„Musíme se víc tlačit do branky, střílet a hlavně si už pomoct přesilovkami. Když to přijde, musíme udeřit a dát gól. Měli jsme tam i pět na tři, tam to chtělo zápas rozhodnout,“ litoval Řepík situace z 57. minuty.
V početní výhodě nakonec vyprodukovalo rozhodující gól Kladno. „Vyhodil jsem puk do středního pásma, vyrazili mi hokejku a jel jsem na střídačku, takže jsem ho ani neviděl,“ řekl Řepík k zásahu domácích po 41 sekundách z prodloužení.
Střelec Niko Ojamäki se spoluhráči gól bouřlivě slavili, ale Pražané živili ještě dlouhé minuty naději, že se bude pokračovat. Kopnutí bruslí sudí na videu neodhalili, pak ale následovala trenérská výzva hostů kvůli možnému postavení mimo hru.
„Čekali jsme, jak rozhodčí rozhodnou. Byla tam nějaká varianta ofsajdu, ale nepotvrdilo se to, oni vyhráli, takže sem jedeme zítra a budeme se to snažit vrátit do Prahy,“ uzavřel Řepík.