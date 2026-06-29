Když mi nikdo jiný nevěřil, tak jsem rád, že Pittsburgh ano, říká Galvas po draftu

Pochybnosti, čekání, ale ve třetím možném draftu pro Tomáše Galvase si ho už tým z NHL vybral. Se Sidneym Crosbym se potkal na ledě při mistrovství světa, teď může mít hvězdu světového hokeje potenciálně i za spoluhráče. Galvas je nadšený, že si ho vybral Pittsburgh. V rozhovoru pro klubový web Liberce, za který doposud v extralize hrál, řekl, že to považuje za odměnu za předváděné výkony. Už v neděli odletěl do zámoří, aby se mohl zapojit do rozvojového kempu Penguins.
„Bylo to úžasné. Celá moje rodina byla ohromně ráda za to, že to konečně vyšlo. Myslím si, že to bylo takové zadostiučinění za předchozí dva roky, co jsem měl dobré sezony. Vyplatila se mi moje práce. Tím, jak jsem nebyl draftovaný první rok, tak jsem si řekl, že musím makat daleko víc a pokračovat v tom. Stále jsem si věřil a nakonec jsem to dokázal,“ řekl Galvas, jehož si Pittsburgh vybral ve 2. kole jako celkově 54. hráče.
Dvacetiletý obránce mohl být poprvé draftován již v roce 2024, před dvěma lety o jeho služby ale žádný klub nestál. Stejně jako loni. Letos se ale Galvas podle očekávání již dočkal a navíc i poměrně brzy. Podle agentů přitom měl na řadu přijít až ve třetím nebo čtvrtém kole. „Možná je lepší být draftovaný teď ve druhém kole, než kdybych šel třeba už v prvním možném roce, ale přišla by na mě řada až v posledním kole,“ uvedl Galvas.
Ofenzivně laděný obránce má za sebou bodově nejúspěšnější sezonu v kariéře. V Liberci včetně play-off zaznamenal osm branek a 17 asistencí v 39 zápasech. Vedle toho se podílel na zisku stříbrné medaile na mistrovství světa juniorů a v květnu se představil i na seniorském světovém šampionátu.
Galvas si uvědomuje, že to vše mu na draftu pomohlo. Prosadit se v Pittsburghu považuje za další velkou výzvu. „Když mi nikdo jiný nevěřil, tak jsem rád, že Pittsburgh ano. Udělám všechno pro to, abych jim dokázal, že na to mám,“ řekl Galvas odhodlaně.
Těší se i na setkání s klubovou legendou Sidneym Crosbym, ke kterému může dojít již nyní na rozvojovém kempu. „V týmu je plno ikon, od kterých se můžu učit. Mají tam výborné hráče a jsem moc rád. Těším se, až poznám město. Slyšel jsem, že to bylo historicky známé město oceli. Věřím, že se mi tam bude líbit,“ uvedl.
V Pittsburghu by měl Galvas teď strávit jeden až dva týdny a poté se zřejmě rozhodne, kde bude působit v další sezoně. V Liberci má platnou smlouvu, nedá se ale vyloučit, že v případě zájmu Penguins se již na podzim přesune do zámoří.