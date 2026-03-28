Když máme nůž pod krkem, předvádíme to nejlepší, říká Chlapík. Máme třetí mečbol a bude vítězný, věří Zámorský

Až rozhodující sedmý zápas určí semifinalistu ze souboje mezi Plzní a Spartou. Pražané zvládli šestý duel po vítězství 4:2 a podruhé odvrátili konec sezony. Zatímco sparťanský kapitán Filip Chlapík doufá v postupový obrat v sérii, plzeňský obránce Petr Zámorský je přesvědčen, že Západočeši poslední krok napotřetí už zvládnou.
„Přístup i herní styl je takový, jaký chceme předvádět. Určitě od něj neustoupíme,“ řekl Chlapík po výhře, za kterou Sparta vykročila prvním gólem již v čase 0:32. Právě osmadvacetiletý reprezentační útočník využil zaváhání obránce Daniela Maláka. „Chtěli jsme dobře začít, což se povedlo. Po gólu jsme trochu tahali za kratší konec, ale poté, co jsme dali druhou branku, už jsme byli lepší,“ uvedl Chlapík.
Sparta byla na pokraji vyřazení již v předkole play-off proti Kladnu, kde prohrávala v sérii 1:2 a nemohla si dovolit další porážku. S Plzní prohrávala 1:3 na zápasy a další dva zápasy zvládla. „Hrozně mě těší, že když máme nůž pod krkem, předvádíme to nejlepší. Je fajn, že jsme se vrátili, ale série nekončí. Ještě před sebou máme nejdůležitější zápas. Teď přijde to hlavní,“ řekl Chlapík.
Pražanům se dlouhodobě rozhodující sedmé zápasy příliš nedaří. V předešlých dvou sezonách vypadli v semifinále vždy 3:4 na zápasy, nejprve s Třincem a poté s Brnem. „Každý rok je jiný, neupínal bych se na to. Tým je obměněný. Sedmé zápasy jsou strašně náročné, jde to rychle za sebou. Dáme do toho maximum a snad to dobře dopadne,“ přál si nejproduktivnější hráč Sparty v základní části.
Plzeň tak prováhala i druhou příležitost zajistit si postup. „Nebudu lhát, určitě jsme to chtěli zavřít. To je jasné. Bohužel jsme se dostali do této situace. Čeká nás sedmý zápas doma, máme třetí mečbol a ten bude vítězný,“ řekl Zámorský. Extra pohledný hokej v pondělí neočekává. „Bude to o bojovnosti, o srdci,“ podotkl třiatřicetiletý bek.
Přemítat o tom, že udělat poslední krok je nejtěžší, Zámorský nechtěl. „Nevím. Říká se to, takže může být. Udělali jsme pár chybek. Nevím, jestli nás to v předešlých zápasech svazovalo, ale to je úplně jedno. Jak už jsem řekl, máme ještě jeden mečbol a ten bude vítězný,“ dodal.
Po utkání se strhla strkanice o puk
Důležité podle Chlapíka je, že Pražané v play-off hrají disciplinovaněji než v základní části, ve které byly nejvylučovanějším týmem soutěže. „Víme, že to byl v sezoně náš velký problém. Play-off je na emoce náročné. Teď děláme skvělou práci, ale musíme být konzistentní,“ podotkl.
Poslední dva zápasy s Plzní zakončily menší šarvátky. V šestém duelu o puk po závěrečném klaksonu. Sparta totiž kotouče používá do skládačky rámující její postup v play-off. „Každý tým si v play-off dělá pomocné čárky. My sbíráme puky, oni to vědí, a nechtěli nám ho dát,“ pousmál se Chlapík. Na bitky ale tentokrát nedošlo.
Hráči Plzně se po prohře ve Sportovní hale na dlouhé minuty zavřeli sami v kabině poté, co jim k utkání něco řekli trenéři. „Už probíhala víceméně příprava na sedmý zápas. Je to za námi. Teď se musíme dobře naladit. Sedmý zápas je paráda,“ pousmál se Zámorský, jenž dění v kabině nechtěl více popisovat.
Západočeši věří, že jim doma pomohou fanoušci. „Máme nejlepší kulisu v lize, fanoušci jsou náš šestý hráč. Věřím, že to bude malinká výhoda pro nás. Důležité budou aspekty, které už jsem zmiňoval a ty budeme mít my. Bude to dobré,“ řekl Zámorský.