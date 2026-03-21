Bylo to o tom, kdo dá třetí gól, říká Michal Kovařčík

Dvakrát se trefil a hodně se zasloužil o výhru Třince 4:2 v úvodním zápase čtvrtfinále s Hradcem Králové. Útočník Michal Kovařčík věří, že pro jeho tým je v sérii výhoda, že uspěl v předkole play-off s Olomoucí, zatímco soupeř na první zápas čekal od konce základní části. „Přece jenom to zápasové tempo nejde tolik natrénovat. Samozřejmě hrát s Olomoucí pět zápasů by asi nebylo úplně super a my jsme rádi, že nám to vyšlo na 3:0 a měli jsme nějaké dny volna navíc. A určitě jsme to dobře využili,“ řekl po zápase v Hradci.
Na jeho branky z 12. minuty a z úvodu druhé části domácí Mountfield dvakrát odpověděl, ale na vítězný gól Oscara Flynna z 27. minuty už zareagovat nedokázal. „Bylo to vyrovnané utkání. Za stavu 2:2 to bylo asi o tom, kdo dá třetí gól a bude výsledek bránit. A naštěstí pro nás jsme to byli my a myslím si, že třetí třetinu jsme si pohlídali tak, jak to umíme,“ pochvaloval si Kovařčík.
U obou branek mu asistoval Andrej Nestrašil. „Při první mi to tam dal bekhendem před bránu a já jsem tam vlastně ani nestřílel, spíš mě to tak trefilo do hole nebo do bruslí, ani nevím, kde přesně, a propadlo to tam se štěstím. Ta druhá akce byla výborná souhra celé pětky, až se to ke mně doklouzalo do prázdné brány a já jsem to tam jenom doklepl,“ popsal Kovařčík.
Především ve druhé třetině se střídaly útoky na obou stranách. „My jsme samozřejmě věděli, že Hradec bude lítat. Oni takto hrajou celou sezonu a umí to. My musíme hrát na to chytře a dělat svou práci tak, jak máme,“ konstatoval devětadvacetiletý majitel tří titulů s Oceláři.
Před gólem Třince na 3:2 podržel tým brankář Marek Mazanec, který skvěle v pádu vykopl betonem puk při šanci Stevea Mosese. „Mazi chytá výborně celou sezonu a teďka to jenom potvrzuje. Určitě nám to hodně pomáhá, že má tu formu. Věřím, že nám pomůže i v dalších zápasech,“ ocenil gólman Ocelářů.
V první třetině po čtyřech střídáních musel odstoupit ze hry zraněný Petr Sikora a Třinec dohrával zápas jen s jedenácti útočníky. „Bylo to náročné s tím střídáním, musí se to tam nějak prostřídávat. Takže jsme to tam lepili, ale trenéři si s tím poradili. Myslím si, že jsme to zvládli dobře,“ uvedl Kovařčík.
V sobotu v dalším utkání v Hradci Králové to podle něj bude podobná bitva. „Myslím si, že se dá očekávat víceméně to stejné. Uvidíme. Rozebereme si nějaké situace, co můžeme dělat líp, a zítra do toho půjdeme od znovu,“ dodal útočník.