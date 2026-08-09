Kanada deklasovala USA ve finále Hlinka Gretzky Cupu a vrátila se na trůn

Prestižní Hlinka Gretzky Cup hokejistů do osmnácti let ovládla v Edmontonu domácí Kanada. Javorové listy v souboji o zlato uštědřily Spojeným státům debakl 8:1 a po roční odmlce dosáhly na titul. Bronz bralo Finsko.
Kanaďané napravili loňský bronz a k triumfu nakročili už v první třetině, když v 16. minutě odskočili do vedení 3:0. Po americkém snížení ještě před přestávkou pak javorové listy přidaly v druhé části další tři branky a bylo prakticky hotovo.
Kanada se mohla opřít o tři dvougólové střelce Brocka Englanda, Maddoxe Schultze a Liama Puea. Hned čtyři asistence zaznamenal zřejmě největší adept na celkovou jedničku příštího draftu NHL Landon DuPont, který na turnaji vyprodukoval celkem osm bodů včetně dvou branek v pěti zápasech.
Z bronzových medailí se po obratu radovali Finové, kteří přetlačili 3:2 Slováky. Ti sice vedli po necelých šesti minutách hry už o dva góly, ale Seveřané po snížení v druhé třetině nejprve srovnali na začátku třetí části a v 54. minutě rozhodli v přesilové hře.
Výsledky Hlinka Gretzky Cupu hokejistů do 18 let
Výsledky Hlinka Gretzky Cupu hokejistů do 18 let
Finále:
Kanada – USA 8:1 (3:1, 3:0, 2:0)
Branky: 2. a 16. England, 9. a 32. Schultz, 37. a 41. Pue, 40. Veitch, 53. Wycisk – 19. Conboy.
O 3. místo:
Finsko – Slovensko 3:2 (0:2, 1:0, 2:0)
Branky: 28. Fugleberg, 41. Santala, 54. Kuukasjärvi – 1. Lazovský, 6. Kalousek.