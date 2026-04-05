Jsem rád, že mi to tam spadlo, ale bude to těžká série, řekl Řepík

Michal Řepík byl hlavním strůjcem úspěchu hokejistů Sparty v druhém zápase semifinále play-off hokejové extraligy, kde vstřelil oba góly hostů. Sám ocenil, že se mu po delší době povedlo skórovat. Zároveň však uvedl, že hlavní je, aby vyhrával tým a série ještě bude těžká. Vyzdvihl také práci spoluhráčů v oslabení a výkon brankáře Jakuba Kováře.
„Některé zápasy byly z mé strany horší, některé lepší, ale prostě se to ke mně neodráželo a nepadalo to tam. Takže jsem rád, že mi to tam dneska spadlo. Na druhou stranu, když budeme vyhrávat, tak je mi to samozřejmě jedno. Určitě ale musíme gólově pomáhat naší první lajně,“ řekl Řepík po sparťanské výhře 2:1.
Pražané ve druhém utkání série podali v Pardubicích zodpovědnější výkon do obrany a srovnali s Dynamem krok. „Nebylo to jednoduché. Hrajeme proti neskutečnému soupeři, který má neskutečné hráče. Včera jsme začali porážkou a chtěli jsme to odčinit. A vrátit se do Prahy za stavu 1:1, což se nám podařilo a jsme za to strašně rádi,“ pochvaloval si člen druhé útočné formace, který má v play-off na svém kontě nyní pět branek.
Řepík speciálně ocenil hráče, kteří nastupovali na oslabení, a brankáře Jakuba Kováře, jenž chytal místo Josefa Kořenáře. „Kuba chytal výborně a kluci v oslabení padali po ústech do střel. A to je v play-off strašně důležité.“
Sparta se v play-off utkává s Pardubicemi po 19 letech a souboj ambiciózních klubů je hodně sledovaný. „Víme, že rivalita mezi námi posledních několik let je. Potkali jsme se v play-off, o to peprnější to je,“ řekl Řepík.
V semifinále se oba kluby utkávají potřetí, Sparta si dnes připsala první výhru. „To jsem netušil, tohle je historie. My teď žijeme v přítomnosti a tohle nás vůbec nezajímá,“ podotkl Řepík, jenž očekává i nadále náročné a vyrovnané zápasy.
„Dva dny si odpočineme, připravíme se na další zápas a zase budeme bojovat. Zatím jsme vyhráli jeden zápas a jedeme s pokorou do Prahy. Bude to těžká série. Na to jsme se připravovali,“ dodal.