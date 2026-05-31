Josi byl vyhlášen nejlepším obráncem i nejužitečnějším hráčem MS


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Švýcarský kapitán Roman Josi byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem hokejového mistrovství, byl zvolen i nejlepším obráncem a dostal se také do All Stars týmu.

Cenu MVP získala pětatřicetiletá opora Nashvillu už v roce 2013 ve Stockholmu. Ocenění na svém postu a zařazení do nejlepší šestice turnaje se lídr poraženého finalisty dočkal potřetí po letech 2013 a 2024 v Praze a Ostravě.

Nejlepším gólmanem byl zvolen poprvé Henrik Haukeland, který pomohl Norsku k historickému zisku bronzu. Nejlepším útočníkem se stal Kanaďan Macklin Celebrini, který také nechybí v All Star týmu. V něm je podruhé za sebou švýcarský brankář Leonardo Genoni a v útoku jeho krajan Sven Andrighetto, který s 15 body za čtyři branky a 11 asistencí z 10 zápasů ovládl produktivitu turnaje. Doplnili je z mistrovského kádru Finů bek Henri Jokiharju a útočník Aleksander Barkov.

Individuální ocenění hokejového MS

Nejlepší hráči MS na jednotlivých postech (podle direktoriátu turnaje):

Brankář: Henrik Haukeland (Norsko),
obránce: Roman Josi (Švýcarsko),
útočník: Macklin Celebrini (Kanada).

Nejužitečnější hráč turnaje (podle akreditovaných novinářů): Roman Josi (Švýcarsko).

All Star tým (podle akreditovaných novinářů):

Leonardo Genoni – Roman Josi (oba Švýcarsko), Henri Jokiharju (Finsko) – Macklin Celebrini (Kanada), Sven Andrighetto (Švýcarsko), Aleksander Barkov (Finsko).

