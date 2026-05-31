SESTŘIHFinové zkazili Švýcarům sen o domácím zlatu, finále rozhodl v prodloužení Helenius


31. 5. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport
Sestřih finále Švýcarsko – Finsko
Švýcaři na historický titul z mistrovství světa nedosáhli. Ve finálovém souboji 89. světového šampionátu podlehli Finům 0:1 v prodloužení a jejich stříbrné prokletí trvá dál. Seveřané naopak slaví už pátý triumf, první od roku 2022.

Pro Švýcary se jednalo o třetí prohrané finále mistrovství světa v řadě. V roce 2024 podlehli v Praze české reprezentaci, loni ve Stockholmu nestačili na výběr USA. Přes střelecky vynikající turnaj se ale letos opět potvrdilo, že mají velký problém s ofenzivou v posledním utkání. Ani napotřetí nedokázali skórovat.

Podruhé v řadě navíc nezvládli prodloužení a celkově padli už v pátém finále v systému play-off po porážkách v letech 2013, 2018, 2024 a 2025. Naproti tomu Finové navázali vedle roku 2022 na triumfy z let 1995, 2011 a 2019.

Gól v utkání Švýcarsko – Finsko: Helenius – 0:1 PP (71. min.)
Skvělý zápas odchytali oba brankáři, v týmu Suomi Justus Annunen a na domácí straně Leonardo Genoni. Toho nakonec překonal v jedenácté minutě nastavení dvacetiletý talent Konsta Helenius individuální akcí.

V základní hrací době se Finové jednou radovali, jenže branka Antona Lundella ze čtrnácté minuty byla odvolána kvůli zásahu puku vysokou holí ze strany finského útočníka. Na začátku druhé třetiny Švýcaři promrhali téměř dvouminutovou dvojnásobnou početní výhodu.

Moment finále: Lundellův gól neplatil po zásahu vysokou holí
Finále mistrovství světa v hokeji

Švýcarsko – Finsko 0:1 v prodl.

Branka a nahrávky: 71. Helenius (Lundell, M. Lehtonen).
Rozhodčí: Schrader (Něm.), Björk – Nyqvist (oba Švéd.), Birkhoff (Kan.). Vyloučení: 5:4. Bez využití. Diváci: 10 000.

Švýcarsko: Genoni – Egli, Josi, Kukan, Marti, J. Moser, Berni – Meier, Hischier, Biasca – Niederreiter, Suter, Ch. Bertschy – Thürkauf, Malgin, Andrighetto – Riat, Jäger, Knak – Rochette. Trenér: Cadieux.

Finsko: Annunen – Vaakanainen, Heinola, Jokiharju, M. Lehtonen, Matinpalo, O. Määttä, Saarijärvi – Helenius, Barkov, Mikael Granlund – Hämeenaho, Lundell, Puistola – Puljujärvi, Aatu Räty, Manninen – Merelä, Björninen, Mäenalanen. Trenér: Pennanen.

Záznam finále Švýcarsko – Finsko
