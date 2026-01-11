Hokejisté pražské Slavie nezvládli dramatickou koncovku duelu se Zlínem a na domácím ledě prohráli 3:5. Porážku 2:4 zapsala do tabulky druhá Jihlava, která nestačila na poslední Porubu. Počtvrté za sebou neuspěl Chomutov, jehož střídačku po prohře 3:4 s Přerovem opustil trenér Martin Pešout.
Slavia i Jihlava prohrály, na lavičce Chomutova končí trenér Pešout
Zlín dokázal Slavii porazit podruhé v sezoně a poprvé od října po sérii 11 venkovních porážek zvítězil na soupeřově ledě. Beranům se podařilo dohnat dvougólové manko a do třetí třetiny šli za vyrovnaného stavu 2:2.
V 56. minutě strhl vedení na stranu hostů nejproduktivnější hráč Zlína Fin Jesse Paukku. Pražané však 106 sekund před koncem vyrovnali zásluhou Martina Šťovíčka.
Už po šesti vteřinách rozhodl zlínský Lukáš Válek a na konečných 5:3 pro hosty upravil do prázdné branky Jakub Šlahař. Slavia prohrála poprvé v novém roce po sérii tří vítězství.
O výhře Poruby v Jihlavě rozhodl v 27. minutě Petr Mrázek. Na konci druhé třetiny ještě zpečetil vítězství svým 17. gólem v sezoně nejlepší střelec týmu Frenks Razgals. Dukla prohrála pošesté z posledních osmi zápasů. Poruba si necelé dva týdny po výhře nad první Slavií připsala další cenný skalp týmu z čela tabulky.
Chomutov sice ve třetí třetině zápasu s Přerovem dotáhl dvoubrankovou ztrátu, ale ve 47. minutě rozhodl svým prvním gólem v seniorské soutěži osmnáctiletý útočník Filip Koudela.
Pro Piráty to byla čtvrtá porážka v řadě, z posledních osmi zápasů vyhráli jen jednou. V tabulce jsou předposlední o dva body před Porubou, která má zápas k dobru.
„Aktuální situace, kdy jsme se dostali do boje o záchranu, jde za mnou. Proto jsem sám nabídl rezignaci, abych dal mužstvu impulz,“ řekl Pešout, bývalý kouč Karlových Varů a Komety Brno. U mužstva s ním skončí i asistenti Petr Martínek s Angelem Krstevem, který ještě dočasně vypomůže Viktoru Hüblovi.
„Než oznámíme nového hlavního trenéra, přebírá tréninkový proces Viktor Hübl, kterému bude pomáhat Angel Krstev,“ řekl manažer A-týmu Jiří Sochor. „Martinu Pešoutovi i jeho asistentům bych chtěl poděkovat za odvedenou práci, která byla dvě sezony velmi úspěšná.“
Výsledky první hokejové ligy:
Výsledky první hokejové ligy:
40. kolo: Slavia Praha – Zlín 3:5 (1:0, 1:2, 1:3)
Branky: 3. Holý, 28. Beran, 59. Šťovíček – 30. Hanousek, 34. Svoboda, 56. Paukku, 59. Válek, 60. Šlahař. Rozhodčí: Ondráček, Wagner – Maštalíř, Roischel. Vyloučení: 6:3. Využití 0:1. Diváci: 1292.
45. kolo: Chomutov – Přerov 3:4 (1:2, 0:1, 2:1)
Branky: 20. Sklenář, 41. Ouřada, 44. Havelka – 8. Hradil, 18. Pechanec, 25. Zdráhal, 47. Koudela. Rozhodčí: Jechoutek, Micka – Baxa, Pěkný. Vyloučení: 5:6. Využití 1:1. Diváci: 2274.
37. kolo: Jihlava – Poruba 2:4 (1:2, 1:2, 0:0)
Branky: 13. Cachnín, 24. Burkov – 18. Lundgren, 18. Ježek, 27. Mrázek, 40. Razgals. Rozhodčí: Horák, Petružálek – Malý, Sýkora. Vyloučení: 2:3. Využití 1:0. Diváci: 3850.