Nováček první hokejové ligy Tábor potrápil lídra soutěže Slavii, Pražané však doma v Edenu dotáhli dvougólové manko a zvítězili 4:3. Rozhodl ve třetí třetině v přesilové hře Martin Šťovíček. Vedení Slavie zůstalo po 39. kole desetibodové, protože i druhá Jihlava potvrdila roli favorita a ve vyprodané Horácké aréně porazila 5:3 Chomutov. Kolín na domácím ledě porazil 3:1 ambiciózní Vsetín.
SESTŘIHSlavia po obratu zvítězila 4:3 nad Táborem, Kolín doma porazil Vsetín
Slávisté prohrávali 0:2 už ve druhé minutě a rozdílem dvou branek ještě v úvodu druhé třetiny. Dramatický zápas rozhodl v 47. minutě Štovíček, brankáře Málka prostřelil ranou z pravého kruhu. Jihlava se dočkala první výhry za tři body přesně po měsíci. Piráti se propadli v tabulce na předposlední místo.
Kolín na domácím ledě porazil 3:1 Vsetín. Valachům se tak nepodařilo napravit středeční prohru proti Pardubicím B. Naopak pro kolínský tým byla tato výhra první v novém roce po dvou prohraných zápasech. Zlín napotřetí neuspěl, podlehl 1:3 Litoměřicím a je jedenáctý.
Cenné tři body si připsal sokolovský Baník, který porazil 4:1 Přerov. Západočeši tak navázali na středeční vyhranou devítigólovou přestřelku na ledě Poruby. Zápas rozhodla první třetina, v níž Sokolov vstřelil tři branky.
Čtvrté vítězství z posledních pěti zápasů oslavily Pardubice B, poté co na domácím ledě porazily 5:2 Porubu. Rezerva Dynama navázala na vítězství proti Vsetínu, Kolínu a Jihlavě a je na 10. pozici, která zaručuje postup do předkola play-off. Mírný favorit zlomil duel s posledním týmem tabulky třemi góly ve třetí třetině.
Frýdek-Místek vedl v Třebíči od poloviny utkání 1:0, o vyrovnání se v dresu Horácké Slavie postaral 41 sekund před třetí sirénou Ladislav Bittner. Zápas došel až do nájezdů, ve kterých se prosadili pouze hosté.
39. kolo první hokejové ligy:
Slavia Praha – Tábor 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)
Branka: 9. Havrda, 29. Berka, 33. Čermák, 47. Šťovíček – 1. Červený, 2. Karabáček, 25. Jungwirth. Rozhodčí: Horák, Jaroš – Dědek, Hošťálek. Vyloučení: 6:5. Využití 1:1. Diváci: 1547.
Kolín – Vsetín 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Branka: 19. Gardoň, 26. Veselý, 60. Haas – 44. Novák. Rozhodčí: Jechoutek, Kosnar – Roischel, Bohuněk. Vyloučení: 9:5. Bez využití. Diváci: 1602.
Sokolov – Přerov 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)
Branka: 4. Adámek, 10. Číp, 15. Kupčo, 55. Csamangó – 58. Dobša. Rozhodčí: Sýkora, Domský – Kokrment, Pěkný. Vyloučení: 4:6. Využití 1:0. Diváci: 463.
Litoměřice – Zlín 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Branka: 15. Vandas, 29. Kern, 59. Hujer – 11. Sadovikov. Rozhodčí: Petružálek, Mrkva – Malý, Teršíp. Vyloučení: 3:4. Využití 1:0. Diváci: 1051.
Pardubice B – Poruba 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)
Branka: 53. a 59. Herčík, 18. Kalužík, 30. Formánek, 50. Urban – 28. Roman, 39. Razgals. Rozhodčí: Wagner, Micka – Juránek, Brož. Vyloučení: 5:4. Využití 1:2. Diváci: 252.
Třebíč – Frýdek-Místek 1:2 po sam. nájezdech (0:0, 0:1, 1:0 – 0:0)
Branka: 60. Bittner – 31. Průšek, rozhodující sam. nájezd Byrtus. Rozhodčí: Grygera, Hacaperka – Polák, Rakušan. Vyloučení: 3:3. Využití 0:1. Diváci: 351.
Jihlava – Chomutov 5:3 (2:1, 2:0, 1:2)
Branka: 3. Strejček, 13. Menšík, 22. Harkabus, 40. Čachotský, 42. Rachůnek – 8. Žižka, 41. Chlán, 59. Forsblom. Rozhodčí: Hucl, Šico – Jindra, Kráľ. Vyloučení: 1:4, navíc Harkabus – Ulrych 5 min. Bez využití. Diváci: 5751.