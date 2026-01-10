Hokej

SESTŘIHSlavia po obratu zvítězila 4:3 nad Táborem, Kolín doma porazil Vsetín


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport

Nováček první hokejové ligy Tábor potrápil lídra soutěže Slavii, Pražané však doma v Edenu dotáhli dvougólové manko a zvítězili 4:3. Rozhodl ve třetí třetině v přesilové hře Martin Šťovíček. Vedení Slavie zůstalo po 39. kole desetibodové, protože i druhá Jihlava potvrdila roli favorita a ve vyprodané Horácké aréně porazila 5:3 Chomutov. Kolín na domácím ledě porazil 3:1 ambiciózní Vsetín.

Slávisté prohrávali 0:2 už ve druhé minutě a rozdílem dvou branek ještě v úvodu druhé třetiny. Dramatický zápas rozhodl v 47. minutě Štovíček, brankáře Málka prostřelil ranou z pravého kruhu. Jihlava se dočkala první výhry za tři body přesně po měsíci. Piráti se propadli v tabulce na předposlední místo.

3 minuty
Sestřih utkání Slavia – Tábor
Zdroj: ČT sport

Kolín na domácím ledě porazil 3:1 Vsetín. Valachům se tak nepodařilo napravit středeční prohru proti Pardubicím B. Naopak pro kolínský tým byla tato výhra první v novém roce po dvou prohraných zápasech. Zlín napotřetí neuspěl, podlehl 1:3 Litoměřicím a je jedenáctý.

6 minut
Sestřih utkání Kolín – Vsetín
Zdroj: ČT sport

Cenné tři body si připsal sokolovský Baník, který porazil 4:1 Přerov. Západočeši tak navázali na středeční vyhranou devítigólovou přestřelku na ledě Poruby. Zápas rozhodla první třetina, v níž Sokolov vstřelil tři branky.

Čtvrté vítězství z posledních pěti zápasů oslavily Pardubice B, poté co na domácím ledě porazily 5:2 Porubu. Rezerva Dynama navázala na vítězství proti Vsetínu, Kolínu a Jihlavě a je na 10. pozici, která zaručuje postup do předkola play-off. Mírný favorit zlomil duel s posledním týmem tabulky třemi góly ve třetí třetině.

Frýdek-Místek vedl v Třebíči od poloviny utkání 1:0, o vyrovnání se v dresu Horácké Slavie postaral 41 sekund před třetí sirénou Ladislav Bittner. Zápas došel až do nájezdů, ve kterých se prosadili pouze hosté.

20 minut
Souhrn 39. kola 1. hokejové ligy
Zdroj: ČT sport

39. kolo první hokejové ligy:

Slavia Praha – Tábor 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)
Branka: 9. Havrda, 29. Berka, 33. Čermák, 47. Šťovíček – 1. Červený, 2. Karabáček, 25. Jungwirth. Rozhodčí: Horák, Jaroš – Dědek, Hošťálek. Vyloučení: 6:5. Využití 1:1. Diváci: 1547.

Kolín – Vsetín 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Branka: 19. Gardoň, 26. Veselý, 60. Haas – 44. Novák. Rozhodčí: Jechoutek, Kosnar – Roischel, Bohuněk. Vyloučení: 9:5. Bez využití. Diváci: 1602.

Sokolov – Přerov 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)
Branka: 4. Adámek, 10. Číp, 15. Kupčo, 55. Csamangó – 58. Dobša. Rozhodčí: Sýkora, Domský – Kokrment, Pěkný. Vyloučení: 4:6. Využití 1:0. Diváci: 463.

Litoměřice – Zlín 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Branka: 15. Vandas, 29. Kern, 59. Hujer – 11. Sadovikov. Rozhodčí: Petružálek, Mrkva – Malý, Teršíp. Vyloučení: 3:4. Využití 1:0. Diváci: 1051.

Pardubice B – Poruba 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)
Branka: 53. a 59. Herčík, 18. Kalužík, 30. Formánek, 50. Urban – 28. Roman, 39. Razgals. Rozhodčí: Wagner, Micka – Juránek, Brož. Vyloučení: 5:4. Využití 1:2. Diváci: 252.

Třebíč – Frýdek-Místek 1:2 po sam. nájezdech (0:0, 0:1, 1:0 – 0:0)
Branka: 60. Bittner – 31. Průšek, rozhodující sam. nájezd Byrtus. Rozhodčí: Grygera, Hacaperka – Polák, Rakušan. Vyloučení: 3:3. Využití 0:1. Diváci: 351.

Jihlava – Chomutov 5:3 (2:1, 2:0, 1:2)
Branka: 3. Strejček, 13. Menšík, 22. Harkabus, 40. Čachotský, 42. Rachůnek – 8. Žižka, 41. Chlán, 59. Forsblom. Rozhodčí: Hucl, Šico – Jindra, Kráľ. Vyloučení: 1:4, navíc Harkabus – Ulrych 5 min. Bez využití. Diváci: 5751.

Související články

SESTŘIHSlavia vyhrála v Chomutově 1:0 gólem v oslabení a vede už o deset bodů

7. 1. 2026

Slavia vyhrála v Chomutově 1:0 gólem v oslabení a vede už o deset bodů
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.