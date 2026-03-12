Hokejisté Jihlavy a Kolína postoupili do semifinále play-off první ligy. V sérii s Frýdkem-Místkem stačily Dukle k postupu tři zápasy, po dvou domácích výhrách zvítězila na soupeřově ledě 3:0. Své čtvrtfinále ovládl také Kolín, který si zajistil postup přes Třebíč po triumfu 2:1 po nájezdech. Slavia padla se Zlínem 1:2 v prodloužení a v sérii prohrává. Stejně je na tom Vsetín, který ve třetím duelu podlehl Litoměřicím 1:4.
V 35. minutě dostal hosty do vedení Radek Pořízek, druhou branku přidal v úvodu závěrečné části obránce Daniel Krenželok.
Pořízek pak půl minuty před koncem pojistil postup Dukly trefou do prázdné branky. Jihlavský gólman Adam Beran zastavil 32 střel a udržel čisté konto.
Historický postup do semifinále slaví Kolín. Na třebíčského brankáře Jana Mičána vyslal za 80 minut hry 48 střel, uspěl ale v jediném případě. Rozstřel pak v šesté sérii ukončil proměněným nájezdem obránce Petr Kolmann.
Zlín rozhodl třetí zápas se Slavií gólem šestatřicetiletého Roberta Říčky na 2:1 v sedmé minutě prodloužení. Za domácí se předtím prosadil i další třicátník Richard Jarůšek, který dal v play-off už čtvrtou branku.
Litoměřice zvítězily nad Vsetínem 4:1, dvakrát skóroval Kryštof Lang. Čtvrtá utkání jsou na programu v pátek.
Čtvrtfinále play-off první hokejové ligy – 3. zápasy:
Frýdek-Místek – Jihlava 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Branky: 35. a 60. Pořízek, 42. Krenželok. Rozhodčí: Jechoutek, Valenta – Malý, Otáhal. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 1389. Konečný stav série: 0:3.
Zlín – Slavia Praha 2:1 v prodl. (0:0, 1:1, 0:0 – 1:0)
Branky: 25. Jarůšek, 67. Říčka – 29. Gricius. Rozhodčí: Mrkva, Turhobr – Dědek, Kráľ. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:1. Diváci: 3651. Stav série: 2:1.
Litoměřice – Vsetín 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)
Branky: 4. a 45. Lang, 10. F. Novák, 20. Špilka – 42. Jandus. Rozhodčí: Wagner, Petružálek – Maštalíř, Roischel. Vyloučení: 5:5, navíc Jelínek – Šmerha oba 5 min. Bez využití. Diváci: 1446. Stav série: 2:1.
Třebíč – Kolín 1:2 po sam. nájezdech (1:1, 0:0, 0:0 – 0:0)
Branky: 9. Štebih – 16. Veselý, rozh. sam. nájezd Kolmann. Rozhodčí: Horák, Šico – Jindra, Rakušan. Vyloučení: 5:8. Využití: 1:0. Diváci: 815. Konečný stav série: 0:3.