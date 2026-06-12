Ještě není hotovo, věří Hertl v návrat ve finále NHL

Hokejisté Caroliny mají po pátém duelu na dosah letošní triumf ve Stanleyově poháru. V něm přehráli Vegas 4:2 a ujali se vedení v sérii 3:2. Český útočník v dresu Golden Knights Tomáš Hertl ale věří, že jeho tým následující utkání zvládne a dovede finále zámořské hokejové ligy do sedmého zápasu. Podle něj jim pomůže odolnost, z kabiny cítí i dostatek sil na domácí odpověď.
„Ještě není hotovo. Před námi je ještě spousta hokeje. Ale docela jistě musíme hrát lépe než tentokrát v pátém utkání. Doma jsme silní a věřím, že když se budeme soustředit jen na ten daný zápas, který je před námi, a držet se našeho herního plánu, dokážeme na tuhle porážku dobře odpovědět,“ řekl Hertl v rozhovoru zveřejněném na klubovém webu.
Je přesvědčený, že zkušené mužstvo dvě porážky za sebou nezlomí. „Máme silný tým a jsme odolní, což jsme několikrát během sezony ukázali, když jsme si prošli několika vzestupy i pády. Oni jsou teď ve vedení, ale vůbec nic to neznamená. Jedeme domů a vyždímáme ze sebe ten nejlepší hokej. Myslím, že ho v sobě máme pořád dost,“ prohlásil Hertl.
Po čtyřech mimořádně tuhých bitvách měli Hurricanes v pátém utkání navrch. Přestože Golden Knights skórovali jako první, domácí otočili vývoj na 4:1 a nakonec zvítězili 4:2.
„Je to pro nás těžké. Měli jsme skvělý vstup, dobře jsme začali i druhou třetinu, ale pak jsme domácím nabídli dvě přesilovky, což nás přibrzdilo, a soupeř začal mít navrch,“ poukázal Hertl na zlomové chvíle ve druhé části.
„My jsme potom neodpověděli tak, jak to obvykle umíme. Měli jsme ještě nějaké šance, ale snížili jsme pak už moc pozdě a už jsme nebyli schopni to dotáhnout,“ litoval dvaatřicetiletého pražského rodáka.
Zásadní bude zlepšit defenzivu. Celek z Nevady inkasoval v průběhu finále už 21 branek. Gólman Carter Hart se dokonce zapsal do historie nechvalným rekordem – jako první brankář v historii NHL inkasoval v pěti po sobě jdoucích duelech finálové série vždy nejméně čtyři branky.
„Myslím, že musíme být lepší a zodpovědnější ve středu hřiště. Právě z prostředka jim nabízíme moc šancí, musíme si vést lépe také okolo brankoviště. Musíme být také celkově lepší v přesilovkách i oslabeních. Když musíte hrát oslabení, někteří hráči nehrají, čekají na střídání. Není to ideální,“ uvedl Hertl.
Sám hraje o svůj první Stanley Cup. Před deseti lety ještě v dresu San Jose při premiérovém pokusu neuspěl, Sharks podlehli Pittsburghu 2:4 na zápasy. Stejný výsledek hrozí i jeho současnému týmu, pokud by v noci z neděle na pondělí zápas před svými diváky nezvládl.