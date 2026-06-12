Carolina porazila na domácím ledě Vegas 4:2 a ve finálové sérii NHL se ujala vedení 3:2 na zápasy. Tomáš Hertl v dresu Golden Knights zapsal jednu asistenci. Hurricanes dovedl k vítězství Andrej Svečnikov, který dvakrát skóroval.
Domácí tým, v jehož brankovišti podruhé za sebou nastoupil od úvodního vhazování Brandon Bussi, nezačal nejlépe. V 7. minutě v přesilovce po Hertlově deváté asistenci v play-off poslal hosty po rychlém vstupu do útočného pásma do vedení útočník Pavel Dorofejev.
Brzy ale bylo vyrovnáno, v čase 11:46 se o to postaral kapitán Jordan Staal. Sedmatřicetiletý útočník dal šestý gól ve finálové sérii a střelecky se prosadil v každém zápase jako pátý hráč historie bojů o Stanleyův pohár. Jako poslední to dokázal v roce 1973 dokázal Yvan Cournoayer z Montrealu.
Obat dokonal v 32. minutě v početní převaze Svečnikov přesnou ránou z pravého kruhu a dvougólový náskok si Carolina vypracovala 129 sekund před koncem druhého dějství, kdy poprvé během finále skóroval finský útočník Sebastian Aho. V 52. minutě se podruhé v zápase radoval Svečnikov a opět při početní výhodě.
„Pro mě osobně je to největší vítězství v kariéře. Děkuji bohu, že jsme utkání zvládli, a samozřejmě už se soustředíme na to, abychom v sérii udělali i poslední nezbytný krok,“ řekl Svečnikov. „U první branky to bylo o instinktu střelce, pokusit se co nejrychleji vystřelit. A ono to fungovalo,“ dodal.
Svým druhým gólem v utkání ještě vykřesal naději pro Golden Knights v čase 53:49 Dorofejev. Druhý nejlepší střelec vyřazovacích bojů dal už dvanáctý gól. Na víc se ale hosté nezmohli a Carolina je přesně po dvaceti letech jedno vítězství od zisku druhého Stanley Cupu v klubové historii.
Hertl odehrál přes třináct minut a k jedné asistenci přidal i tři střelecké pokusy.
„Je to o tom být neustále ve střehu, zůstat sám sebou a zároveň si to užívat. Upřímně ale své sebeovládání nechápu,“ svěřil se brankář Bussi, který si připsal 23 zákroků a byl zvolen třetí hvězdou zápasu. Stal se prvním brankářem NHL, který debutoval ve finále a v obou duelech, do nichž nastoupil od první minuty, vychytal vítězství.
Naopak Carter Hart v brankovišti Vegas i v pátém finálovém utkání inkasoval čtyři a více branek. Hurricanes jako teprve druhý celek v historii soutěže dali minimálně čtyři góly v prvních pěti finálových bitvách. Před nimi se to podařilo Montrealu v roce 1973.
„Tento tým tvrdě pracoval po celý rok, aby zvládl klíčové momenty v tak důležitých zápasech. Na všechno jsme připraveni,“ prohlásil dánský útočník Caroliny Nikolaj Ehlers, jenž si v zápase připsal tři asistence. Tři body zaznamenal ve druhém finálovém utkání za sebou.
Trenér Vegas John Tortorella litoval ztráty brzkého vedení. „Dobře jsme začali. Ale ztratili jsme momentum, když soupeř dostal (před gólem na 2:1) dvě přesilovky za sebou,“ řekl kouč. Týmu věří, že v nedělním domácím duelu sérii znovu vyrovná. „Ještě se sem vrátíme. Svoje věci si tu stoprocentně nechám, budou uložené na hotelu,“ prohlásil.
Finále Stanleyova poháru – 5. zápas
Finále Stanleyova poháru – 5. zápas
Carolina – Vegas 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Branky a nahrávky: 12. Staal (Ehlers, Jarvis), 32. Svečnikov (Gostisbehere, Ehlers), 38. Sebastian Aho (S. Walker, Martinook), 52. Svečnikov (Ehlers, Gostisbehere) – 7. Dorofejev (Eichel, Hertl), 54. Dorofejev (Theodore, Eichel). Rozhodčí: McCauley, Rooney – Berg, MacPherson. Vyloučení: 3:4. Využití: 2:1. Střely na branku: 24:25. Diváci: 18 761. Hvězdy zápasu: 1. Svečnikov, 2. Ehlers, 3. Bussi (všichni Carolina). Stav série: 3:2.
Carolina Hurricanes: Bussi – Chatfield, Jaccob Slavin, S. Walker, K. Miller, Nikišin, Gostisbehere – Martinook, Sebastian Aho, Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Jarvis, Staal, Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier. Trenér: Rod Brind'Amour
Vegas Golden Knights: Hart – Theodore, McNabb, Andersson, Hanifin, Coghlan, Lauzon – Stone, Eichel, Barbašov – Marner, W. Karlsson, Howden – Dorofejev, Sissons, Hertl – Kolesar, Dowd, C. Smith. Trenér: John Tortorella.