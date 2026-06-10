Carolina má po čtvrtém finále k vítězství ve Stanleyově poháru stejně daleko jako Vegas. Hurricanes vyhráli na ledě soupeře 5:3, přičemž hrdinou se stal Jordan Staal, který zápas rozhodl. Tomáš Hertl poprvé v sérii nebodoval.
Carolina, v jejíž brance nastoupil Brandon Bussi, vedla v čase 3:28 už 2:0. Skóre otevřel Logan Stankoven a druhý gól přidal Jackson Blake. V osmé minutě snížil Mark Stone, hostům ale rychle vrátil dvoubrankový náskok Staal, který využil přesilovou hru.
Vegas smazal ztrátu v prostřední třetině. Prosadili se William Karlsson a Brett Howden, který je se 14 trefami nejlepším střelcem letošního play-off. Domácí už ale nenašli odpověď na další úder Staala, jenž skóroval ve všech čtyřech finálových utkáních. Výhru zpečetil Nikolaj Ehlers do prázdné branky.
Hertl odehrál téměř čtrnáct minut a důvěru dostával i v závěrečné hře bez brankáře. V utkání dvakrát vypálil, ale svou finálovou bilanci 2+2 nerozšířil.
Carolina prohrávala 1:2 na zápasy, ale ve všech byla v úvodní třetině aktivnější. Z trendu nevybočila ani čtvrtý duel. Už po 66 sekundách udeřil bekhendem zblízka Stankoven. Vzápětí na něj navázal Blake, který jen pár sekund po vypršení přesilové hry zakončil do odkryté branky povedenou kombinaci.
Z úniku sice snížil Stone, ale rychle kontroval Staal. Kapitán Caroliny využil z dorážky přesilovou hru už po dvaceti sekundách. S domácími mohlo být ještě hůře, ale Taylor Hall nevyzrál v úniku na Cartera Harta.
Vegas se radovali na chvíli z druhého gólu už v závěru úvodní třetiny, ale střela Braydena McNabba prošla do branky po siréně. Po přestávce ale domácí opět potvrdili, že v této sérii dvoubrankový náskok ještě nic neznamená. Střelami z levého kruhu se prosadili Karlsson a Howden.
Třetí třetinu začali Vegas aktivněji, vytvořili si šance i závary. Udeřilo ale na druhé straně. Osamoceny Seth Jarvis ještě nepřelstil kličkou Harta, ale v dohrávané akci trefil Staal v pádu odkrytou branku. V předchozích dvou zápasech si oba týmy v závěrečných minutách vynutili gólem prodloužení. Nejblíže byl při risku bez brankáře k vyrovnání Jack Eichel, ale z dobré pozice minul. Carolinu poté uklidnil Ehlers, který z vlastního pásma vyhazoval puk podél mantinelu a po šťastném odrazu doputoval kotouč až do branky.