Hokej

Jeřábek dál povede Plzeň. Smlouvu prodloužil o rok


před 5 mminutami|Zdroj: ČTK

Obránce Jakub Jeřábek bude i nadále hájit barvy Plzně. Čtyřiatřicetiletý kapitán Západočechů podepsal s klubem novou roční smlouvu.

„Je naším odchovancem a dlouhodobě potvrzuje své kvality lídra na ledě. Jsme rádi, že bude v našem týmu pokračovat,“ uvedl k Jeřábkovu prodloužení smlouvy generální manažer Martin Straka.

Jeřábek se do mateřského klubu vrátil před rokem z Třince a v sezoně odehrál za Plzeň včetně play-off 51 utkání, ve kterých vstřelil dvě branky a přidal sedm asistencí. Týmu pomohl k druhému místu po základní části, ve čtvrtfinále Západočeši prohráli 3:4 na zápasy se Spartou.

Účastník dvou mistrovství světa a olympijských her v Pekingu 2022 je trojnásobným extraligovým šampionem. V roce 2013 ovládl domácí play-off s Plzní, v letech 2023 a 2024 s Třincem.

V roce 2018 byl Jeřábek v kádru Washingtonu při triumfu ve Stanleyově poháru, ale neodehrál dostatečný počet zápasů, aby oficiálně patřil mezi šampiony. Vedle NHL hrál i v KHL.

Voženílek se opět může potkat s koučem Motákem. V extralize mi dal velkou roli, vzpomíná

16. 4. 2026

Voženílek se opět může potkat s koučem Motákem. V extralize mi dal velkou roli, vzpomíná
