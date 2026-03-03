Martin Nečas přispěl v pondělním zápase NHL třemi body za gól a dvě asistence k vítězství Colorada nad Los Angeles 4:2. Brankář Daniel Vladař pomohl Philadelphii 29 zákroky k výhře nad Torontem 3:2 po samostatných nájezdech. Vítězství oslavil podevatenácté v sezoně.
SESTŘIHNečas se blýskl třemi body, Vladař vychytal výhru Flyers
Nejproduktivnější český reprezentant na olympijských hrách v Miláně Nečas i ve čtvrtém utkání po restartu NHL zapsal minimálně dva body, tentokrát se ve statistikách objevil třikrát. Poprvé v 5. minutě, když rychlé přečíslení Colorada vyřešil přihrávkou na skórujícího Nathana MacKinnona. Druhou asistenci si rodák z Nového Města na Moravě připsal krátce po polovině úvodní třetiny u branky kapitána Avalanche Gabriela Landeskoga.
Kings se na dostřel jednoho gólu dotáhli před koncem první dvacetiminutovky poté, co přesilovku využil obránce Brandt Clarke. Srovnáno bylo v čase 28:32, kdy se do listiny střelců hned ve svém prvním utkání v NHL zapsal jednadvacetiletý Kanaďan Angus Booth.
V závěrečné části rozhodl o vítězství Colorada obránce Devon Toews po asistenci MacKinnona. Na konečných 4:2 zpečetil výsledek dvě sekundy před závěrečnou sirénou do prázdné klece Nečas a aktuálně má na kontě už 71 bodů, což ho vrátilo do nejlepší desítky produktivity soutěže. Na nejlepšího Čecha Davida Pastrňáka z Bostonu momentálně ztrácí jeden bod.
Osmadvacetiletý Vladař, který byl na ZOH dvojkou národního týmu, inkasoval v duelu proti Maple Leafs poprvé v 16. minutě, kdy ho z levého kruhu překonal Dakota Joshua.
Hokejisté Philadelphie však ještě do konce prvního dějství srovnali skóre, v početní převaze se o to postaral Christian Dvorak. V závěru utkání sice klub z Pensylvánie poslal do vedení Noah Cates, ale v čase 57:30 si během přesilovky vynutil prodloužení svou dvacátou trefou v sezoně Švéd William Nylander.
Právě Nylander pak byl jediným hráčem Toronta, který v první sérii nájezdů pokořil Vladaře. Poté už se radovala jen Philadelphia, Matvej Mičkov a autor vítězného nájezdu Trevor Zegras.
Toronto prohrálo počtvrté v řadě a podesáté z posledních třinácti duelů, Flyers bodovali v šestém zápase ze sedmi.
Hokejisté Vancouveru zažili večer, na který budou chtít co nejdříve zapomenout, jelikož doma prohráli s Dallasem vysoko 1:6. Canucks se zmohli jen na čtrnáct oproti 37 střeleckým pokusům Stars. Úspěch Dallasu řídil dvěma góly Lian Bichsel. Do třetího zápasu Stars za sebou nenastoupil Radek Faksa, který na olympijském turnaji utrpěl zranění.
Obránce Filip Hronek za Canucks odehrál přes jednadvacet minut a zblokoval dvě střely, David Kämpf strávil na ledě více než třináct minut. Dallas zvítězil podeváté v řadě, což je nejdelší šňůra v historii klubu, a v Západní konferenci NHL je druhý za Coloradem.
Výsledky NHL
NY Rangers – Columbus 4:5 v prodl. (0:2, 0:2, 4:0 – 0:1)
Branky: 41. a 56 Perreault, 41. Gavrikov, 53. Borgen – 16. a 62. Marčenko, 6. Fantilli, 24. Monahan, 32. Olivier. Střely na branku: 31:28. Diváci: 16 790. Hvězdy zápasu: 1. Marčenko (Columbus), 2. Perreault (NY Rangers), 3. Coyle (Columbus).
Toronto – Philadelphia 2:3 po sam. nájezdech (1:1, 0:0, 1:1 – 0:0)
Branky: 16. Joshua, 58. Nylander – 19. Dvorak, 55. Cates, rozhodující sam. nájezd Zegras. Střely na branku: 31:25. Daniel Vladař odchytal za Philadelphii 65 minut, z 31 střel inkasoval dvakrát a úspěšnost zákroků měl 93,5 procenta. Diváci: 18 255. Hvězdy zápasu: 1. Cates (Philadelphia), 2. Nylander (Toronto), 3. Zegras (Philadelphia).
Vancouver – Dallas 1:6 (1:1, 0:2, 0:3)
Branky: 8. E. Kane – 29. a 56. Bichsel, 18. Erne, 30. J. Robertson, 42. Duchene, 46. Blackwell. Střely na branku: 14:37. Diváci: 18 222. Hvězdy zápasu: 1. Bichsel, 2. J. Robertson, 3. Duchene (všichni Dallas).
Seattle – Carolina 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
Branky: 24. Kakko, 29. Meyers – 39. Ehlers. Střely na branku: 15:36. Diváci: 17 151. Hvězdy zápasu: 1. Daccord, 2. Larsson, 3. Kakko (všichni Seattle).
Los Angeles – Colorado 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)
Branky: 18. B. Clarke, 29. Booth – 5. MacKinnon (Nečas), 11. Landeskog (Nečas), 56. D. Toews, 60. Nečas. Střely na branku: 21:39. Diváci: 15 492. Hvězdy zápasu: 1. A. Forsberg (Los Angeles), 2. MacKinnon, 3. D. Toews (oba Colorado).
Nashville – Detroit 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
Branky: 18. F. Forsberg, 28. Marchessault – 5. Finnie, 30. Raymond, 37. A. Johansson, 60. DeBrincat. Střely na branku: 30:31. Diváci: 17 300. Hvězdy zápasu: 1. Kasper (Detroit), 2. Saros (Nashville), 3. A. Johansson (Detroit).