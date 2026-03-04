Tomáš Nosek odehrál první zápas sezony NHL, nebylo to však utkání povedené, s Floridou prohrál v New Jersey 1:5. Martin Nečas překonal Lukáše Dostála a s Coloradem vyhrál v Anaheimu 5:1. Pavel Zacha přispěl přihrávkou k výhře Bostonu 2:1 nad Pittsburghem. Karel Vejmelka pomohl 23 zákroky k vítězství Utahu 3:2 ve Washingtonu. Další český gólman Jakub Dobeš inkasoval šestkrát z 27 střel při prohře Montrealu 5:7 v San Jose. Adam Klapka asistoval u jediné branky Calgary, které doma podlehlo Dallasu 1:6.
Nosek prožil hořký návrat, Nečas překonal Dostála
New Jersey – Florida 5:1
Nosek podstoupil po zisku Stanleyova poháru operaci kolena a vynechal 60 utkání aktuálního ročníku, přišel i o start na olympijských hrách. Český centr odehrál v úterý první utkání od červnového finále a vedl čtvrtý útok. Na ledě strávil deset minut. „Bylo to dlouhých šest měsíců. Jsem moc rád, že jsem zpátky,“ řekl Nosek.
New Jersey získalo klíčový náskok v prostřední třetině, kdy po akcích Dougieho Hamiltona (1+1) odskočilo na 3:1. Zbývající dvě branky padly při hře Floridy bez gólmana.
Obhájce Stanleyova poháru hazarduje s účastí v play-off. Panthers uzavírají pořadí v Atlantické divizi a na poslední postupovou příčku, kterou drží ve Východní konferenci Boston, ztrácejí deset bodů. Do konce základní části zbývá odehrát 21 zápasů.
„Když se začnete koukat na tabulku a počítat, tak je po vás,“ podotkl Nosek. „Je potřeba se soustředit na nejbližší zápas a vyhrát ho. To je vše. Máme silný tým, držíme při sobě,“ řekl český útočník. Naposledy scházel v play-off obhájce poháru v roce 2015, když se do vyřazovací části neprobojovalo Los Angeles.
Anaheim – Colorado 1:5
Nečas upravil v 15. minutě na 2:0. Český útočník využil přesilovou hru, když se prosadil střelou bez přípravy zpoza levého kruhu. Bodoval i v pátém utkání po olympijské přestávce, během této série si připsal deset bodů (5+5) a vrátil se do elitní desítky produktivity soutěže (27+45). Stejně bodů má David Pastrňák z Bostonu (22+50).
Dvěma trefami se podílel na výhře Colorada Parker Kelly, který zvyšoval na 3:1 a 5:1. Lídr Avalanche Nathan MacKinnon jednou asistoval a je po Connoru McDavidovi z Edmontonu druhým hráčem, který nasbíral v sezoně sto bodů. K dosažení této hranice mu stačilo 59 zápasů. Dostál zastavil 21 z 26 střel.
Boston – Pittsburgh 2:1
Všechny branky v Bostonu padly v úvodních šesti minutách. Pittsburgh vedl po 42 sekundách trefou Erika Karlssona od modré čáry. Domácí otočili slepenými góly. Vyrovnal Marat Chusnutdinov a za padesát sekund padl po akci Zachy vítězný gól. Český útočník našel přihrávkou z rohu kluziště Nikitu Zadorova, jehož střelu z mezikruží doklepl do odkryté branky Casey Mittelstadt.
Washington – Utah 2:3
Vejmelka inkasoval oba góly z pravého kruhu, ze kterého střelami zápěstím snížili Pierre-Luc Dubois na 1:2 a Ryan Leonard na 2:3. Český gólman podržel tým při závěrečném náporu Washingtonu, když se rychle přemístil proti Duboisově střele do odkryté branky. Vejmelka vychytal 29. vítězství v sezoně a je v této statistice nejlepší v lize.
San Jose – Montreal 7:5
Montreal s Dobešem v brance bodoval v předchozích jedenácti zápasech, z toho devět vyhrál. Kanadský tým nebyl daleko od toho, aby sérii prodloužil. Ve třetí třetině i díky dvěma trefám Alexe Newhooka vyrovnal z 2:5 na 5:5. San Jose ale kontrovalo, v 57. minutě rozhodl v přesilové hře Kiefer Sherwood. Čtyřmi body režíroval výhru Sharks Macklin Celebrini (1+3).
Calgary – Dallas 1:6
Dallas desátou výhrou v řadě vylepšuje klubový rekord. Rozhodl ve druhé třetině, v níž odskočil z 2:1 na 6:1. Na čtyři góly Stars, kteří stále hrají bez zraněného Radka Faksy, přihrál Matt Duchene. Klapka si připsal druhou asistenci u gólu Calgary na 1:1 a zaznamenal třináctý bod v sezoně (5+8).
Edmonton – Ottawa 5:4 v prodloužení
Leon Draisaitl řídil dvěma góly a třemi přihrávkami výhru Edmontou 5:4 v prodloužení nad Ottawou. Kirill Kaprizov zpečetil výhru Minnesoty 5:1 nad Tampou Bay a je s 220 trefami novým lídrem historické klubové tabulky střelců. V čele vystřídal Mariána Gáboríka.
Výsledky NHL
Boston – Pittsburgh 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)
Branky: 6. Chusnutdinov, 6. Mittelstadt (Zacha) – 1. E. Karlsson. Střely na branku: 28:35. Diváci: 17 850. Hvězdy zápasu: 1. Swayman (Boston), 2. S. Skinner (Pittsburgh), 3. McAvoy (Boston).
Buffalo – Vegas 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)
Branky: 5. Zucker, 21. Power, 26. T. Thompson – 27. Barbašev, 29. Dorofejev. Střely na branku: 28:29. Diváci: 19 070. Hvězdy zápasu: 1. T. Thompson, 2. Lyon, 3. Dahlin (všichni Buffalo).
New Jersey – Florida 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Branky: 13. Gricjuk, 22. Hamilton, 29. Glass, 57. Mercer, 60. Nemec – 15. Lundell. Střely na branku: 33:21. Diváci: 15 080. Hvězdy zápasu: 1. Hamilton, 2. Markström, 3. Gricjuk (všichni New Jersey).
Washington – Utah 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)
Branky: 20. Dubois, 47. Leonard – 12. Guenther, 14. Sergačev, 39. Peterka. Střely na branku: 25:23. Karel Vejmelka odchytal za Utah celý zápas, inkasoval dvě branky z 25 střel a úspěšnost zásahů měl 92 procenta. Diváci: 17 387. Hvězdy zápasu: 1. Guenther, 2. Keller (oba Utah), 3. Leonard (Washington).
Columbus – Nashville 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
Branky: 15. Fantilli, 42. Monahan, 47. Coyle – 20. F. Forsberg, 35. O´Reilly. Střely na branku: 27:24. Diváci: 16 526. Hvězdy zápasu: 1. Monahan, 2. Coyle, 3. Fantilli (všichni Columbus).
Winnipeg – Chicago 3:2 v prodl. (1:1, 0:0, 1:1 – 1:0)
Branky: 4. Samberg, 60. Perfetti, 63. Scheifele – 19. Teräväinen, 41. Greene. Střely na branku: 32:20. Diváci: 13 929. Hvězdy zápasu: 1. Scheifele (Winnipeg), 2. Greene (Chicago), 3. Perfetti (Winnipeg).
Calgary – Dallas 1:6 (1:2, 0:4, 0:0)
Branky: 10. Frost (Klapka) – 9. a 27. Steel, 12. Benn, 23. Bourque, 29. Bastian, 40. Johnston. Střely na branku: 21:35. Diváci: 16 725. Hvězdy zápasu: 1. Duchene, 2. Steel, 3. Johnston (všichni Dallas).
Edmonton – Ottawa 5:4 v prodl. (2:2, 0:2, 2:0 – 1:0)
Branky: 6. a 17. Draisaitl, 42. Nugent-Hopkins, 59. Hyman, 62. Bouchard – 7. a 25. Batherson, 4. Cozens, 26. Amadio. Střely na branku: 37:21. Diváci: 18 347. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl (Edmonton), 2. Stützle (Ottawa), 3. Bouchard (Edmonton).
Minnesota – Tampa Bay 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
Branky: 4. Faber, 25. Zuccarello, 38. Trenin, 45. Q. Hughes, 57. Kaprizov – 36. Kučerov. Střely na branku: 22:25. Diváci: 18 101. Hvězdy zápasu: 1. Kaprizov, 2. Q. Hughes, 3. Faber (všichni Minnesota).
Anaheim – Colorado 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)
Branky: 25. Gauthier – 36. a 51. Kelly, 12. Makar, 15. Nečas, 45. Landeskog. Střely na branku: 28:26. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval pět branek z 26 střel a úspěšnost zásahů měl 80,8 procenta. Diváci: 14 369. Hvězdy zápasu: 1. Kelly, 2. MacKinnon (oba Colorado), 3. Gauthier (Anaheim).
San Jose – Montreal 7:5 (1:1, 3:1, 3:3)
Branky: 16. Graf, 31. Misa, 39. Celebrini, 39. Wennberg, 44. W. Smith, 57. Sherwood, 60. Gaudette – 46. a 51. Newhook, 7. Kapanen, 26. Danault, 46. Děmidov. Střely na branku: 28:37. Jakub Dobeš odchytal za Montreal 58:03 minuty, inkasoval šest branek z 27 střel a úspěšnost zásahů měl 77,8 procenta. Diváci: 17 435. Hvězdy zápasu: 1. Celebrini, 2. W. Smith, 3. Sherwood (všichni San Jose).