Karel Vejmelka pomohl devatenácti zákroky Utahu k triumfu 7:4 nad Vancouverem. V dresu poražených zaznamenal dvě asistence Filip Hronek. Další český brankář Jakub Dobeš dovedl Montreal 35 úspěšnými zásahy k vítězství nad New Jersey 4:3 po nájezdech. Pavel Zacha přihrál na jediný gól hokejistů Bostonu při prohře 1:3 s Tampou Bay.
Čtyřiadvacetiletý Dobeš vychytal své páté vítězství za sebou, úspěšná série Canadiens je ještě o tři utkání delší. Mají rovných 100 bodů, ale jistotu účasti v bojích o Stanley Cup zatím ne.
„Na nedostatek sebevědomí jsem si nikdy nemohl stěžovat, jde ale především o to, předvádět kvalitní hokej jako tým. Je dobré mít v tabulce sto bodů, ale důležitější je získat co nejlepší pozici pro play-off a začít ho doma,“ řekl rodák z Ostravy.
Montreal v polovině zápasu vedl už 3:0, jenže náskok ztratil a výhru zachránil v nájezdech. Dobeše hráči New Jersey překonali dvakrát, rozstřely rozhodl v páté sérii Oliver Kapanen.
Vejmelka při přestřelce Utahu s Vancouverem zaznamenal již 35. výhru v sezoně. Dvakrát ho překonal Linus Karlsson a dvakrát domácí tým v přesilových hrách: pokaždé u toho byl Hronek.
Dvacet sekund po začátku třetí třetiny Hronkovu střelu od modré čáry tečoval Jake DeBrusk a snížil na 3:4, nedlouho po něm potrestal Utah za další vyloučení Marco Rossi. Hronek se dostal na 38 asistencí v ročníku.
Hrdinou Mammoth byl kapitán Clayton Keller, jenž zaznamenal potřetí v kariéře hattrick a navrch přidal přihrávku. Utah vyhrál třetí zápas v řadě a v Západní konferenci je šestý. Nejhorší tým ligy Canucks prohráli osmý duel z posledních devíti.
Zacha si připsal 33. asistenci v sezoně a jubilejní 250. v kariéře. Boston sice dobře začal, ale ve třetí třetině Tampa Bay třemi góly vývoj otočila. Vítěznou trefu dal Darren Raddysh a 21. gólem v ročníku stanovil nový klubový rekord mezi obránci.
Výhru pojistil do prázdné branky Nikita Kučerov a dělí ho už jen jedna branka od mety 400. Tampa oslavila zároveň jistou účast v play-off. Boston je na východě šestý.
O pět bodů méně mají Islanders, kteří podlehli 3:4 nejlepšímu týmu Východní konference Carolině. Třemi body a dvěma góly včetně vítězného se o to postaral Seth Jarvis.
Ondřej Palát neodehrál ani deset minut, což bylo nejméně z útočníků newyorského celku. Jeho spoluhráč Matthew Schaefer stanovil 58. bodem nové maximum NHL osmnáctiletých a mladších obránců.
Mistrovský celek posledních dvou let Florida s Tomášem Noskem a znovu i Mikulášem Hovorkou utrpěla debakl 4:9 na ledě Pittsburghu a přišla o poslední šanci, že by mohla projít do play-off. Lídry domácích byli čtyřbodoví Jevgenij Malkin a Erik Karlsson.
Devětatřicetiletý Malkin oslavil 14. hattrick v kariéře a pokořil metu 1400 bodů v NHL, na kterou z aktivních hráčů dosáhli jen jeho spoluhráč Sidney Crosby a Alexander Ovečkin.
„Je to famózní číslo. Tím spíš, když na něj dosáhnete v jednom klubu. Mám to tady rád. Už jsme zase dobře fungující tým,“ řekl Malkin.
Anaheim bez zraněného Radka Gudase a s Lukášem Dostálem jen na střídačce prohrál s Calgary 3:5. V dresu Flames strávil na ledě přes deset minut Adam Klapka a připsal si pět hitů.
Výsledky NHL
Tampa Bay – Boston 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)
Branky: 43. D'Astous, 55. D. Raddysh, 59. Kučerov – 27. Mittelstadt (Zacha). Střely na branku: 23:22. Diváci: 19 092. Hvězdy zápasu: 1. D. Raddysh, 2. Vasilevskij, 3. Gourde (všichni Tampa Bay).
Pittsburgh – Florida 9:4 (2:2, 6:0, 1:2)
Branky: 26., 29. a 44. Malkin, 1. Acciari, 6. E. Karlsson, 22. Mantha, 30. E. Söderblom, 38. Rakell, 39. Shea – 8. Greer, 15. S. Jones, 49. Gregor, 51. Samoskevich. Střely na branku: 31:23. Diváci: 18 336. Hvězdy zápasu: 1. Malkin, 2. E. Karlsson, 3. E. Söderblom (všichni Pittsburgh).
New Jersey – Montreal 3:4 po sam. nájezdech (0:1, 2:2, 1:0 – 0:0)
Branky: 34. Mercer, 38. J. Hughes, 58. Meier – 16. Struble, 29. Děmidov, 30. L. Hutson, rozh. náj. O. Kapanen. Střely na branku: 38:29. Jakub Dobeš odchytal za Montreal 65 minut, inkasoval tři branky z 38 střel a úspěšnost zákroků měl 92,1 procenta.
Washington – Buffalo 6:2 (3:2, 1:0, 2:0)
Branky: 4. Chychrun 4. D. Strome, 6. McMichael, 27. Protas, 47. R. Leonard, 49. T. Wilson – 7. Dahlin, 13. Malenstyn. Střely na branku: 28:39. Diváci: 18 347. Hvězdy zápasu: 1. L. Thompson, 2. McMichael, 3. Protas (všichni Washington).
Carolina – NY Islanders 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
Branky: 12. a 41. Jarvis, 32. Blake, 37. Sebastian Aho – 6. Gatcomb, 23. Šabanov, 59. Anders Lee. Střely na branku: 40:16. Diváci: 18 567. Hvězdy zápasu: 1. Jarvis, 2. Sebastian Aho, 3. K. Miller (všichni Carolina).
Columbus – Winnipeg 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Branky: 2. Provorov – 39. a 51. Connor. Střely na branku: 16:25. Diváci: 18 272. Hvězdy zápasu: 1. Connor, 2. Scheifele (oba Winnipeg), 3. Greaves (Columbus).
Vancouver – Utah 4:7 (1:2, 1:2, 2:3)
Branky: 3. a 23. L. Karlsson, 41. DeBrusk (Hronek), 45. Rossi (Hronek) – 19., 28. a 60. Keller, 14. Yamamoto, 32. Guenther, 42. Crouse, 52. O'Brien. Střely na branku: 23:24. Karel Vejmelka odchytal za Utah 60 minut, inkasoval čtyři branky z 23 střel a úspěšnost zákroků měl 82,6 procenta. Diváci: 18 693. Hvězdy zápasu: 1. Keller (Utah), 2. L. Karlsson (Vancouver), 3. Crouse (Utah).
Los Angeles – Toronto 7:6 v prodl. (0:2, 3:2, 3:2 – 1:0)
Branky: 22. a 63. Byfield, 24. a 46. Kempe, 35. Panarin, 47. S. Helenius, 48. Laferriere – 5. a 54. Knies, 14. Lorentz, 30. Tavares, 40. Cowan, 50. N. Robertson. Střely na branku: 40:20. Diváci: 18 145. Hvězdy zápasu: 1. Kempe, 2. Panarin (oba Los Angeles), 3. Knies (Toronto).
Edmonton – Vegas 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)
Branky: 40. Bouchard – 12. Howden, 26. Sissons, 29. Lauzon, 45. Stone, 57. Andersson. Střely na branku: 32:33. Diváci: 18 347. Hvězdy zápasu: 1. Howden, 2. Hart, 3. Eichel (všichni Vegas).
Anaheim – Calgary 3:5 (1:1, 0:3, 2:1)
Branky: 11. Sennecke, 48. Leo Carlsson, 50. McTavish – 39. a 59. Frost, 14. Farabee, 22. R. Strome, 28. Gridin. Střely na branku: 39:20. Diváci: 14 104. Hvězdy zápasu: 1. Leo Carlsson (Anaheim), 2. Farabee, 3. Cooley (oba Calgary).
San Jose – Nashville 3:6 (0:3, 2:0, 1:3)
Branky: 36. Leddy, 40. Celebrini, 42. Wennberg – 9. a 10. F. Forsberg, 17. Stamkos, 49. O'Reilly, 58. Haula, 59. Jost. Střely na branku: 27:35. Diváci: 17 435. Hvězdy zápasu: 1. Jost, 2. O'Reilly, 3. F. Forsberg (všichni Nashville).
Seattle – Chicago 2:4 (0:0, 0:2, 2:2)
Branky: 51. Schwartz, 55. Kakko – 30. Teräväinen, 40. Bertuzzi, 54. Boisvert, 59. Michejev. Střely na branku: 27:31. Diváci: 17 151. Hvězdy zápasu: 1. Schwartz (Seattle), 2. Boisvert, 3. Bertuzzi (oba Chicago).
NY Rangers – Detroit 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Branky: 36., 48. a 59. Perreault, 14. Chmelař – 60. Perron. Střely na branku: 21:33. Diváci: 17 292. Hvězdy zápasu: 1. Quick, 2. Perreault, 3. Chmelař (všichni NY Rangers).
Ottawa – Minnesota 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Branky: 57. Batherson – 16. a 36. Hartman, 10. Brodin, 53. J. Middleton. Střely na branku: 34:23. Diváci: 18 482. Hvězdy zápasu: 1. Wallstedt, 2. Hartman, 3. Zuccarello (všichni Minnesota).
Dallas – Colorado 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Branky: 51. Nečas, 60. MacKinnon (Nečas). Střely na branku: 18:22. Diváci: 18 532. Hvězdy zápasu: 1. Nečas, 2. Wedgewood (oba Colorado), 3. DeSmith (Dallas).
