Colorado porazilo v zápase NHL Dallas 2:0. Vítězný gól si připsal Martin Nečas, který tak přidal již 36. branku v sezoně. Připsal si ještě asistenci a byl vyhlášen první hvězdou utkání. Dařilo se i Jaroslavu Chmelařovi. Jeho trefa pomohla New York Rangers k výhře 4:1 nad Detroitem. Tento výsledek navíc zajistil po čtrnácti letech hokejistům Buffala účast v play-off.
V samém závěru asistoval u trefy Nathana MacKinnona. Nečas si polepšil na 94 bodů a na nejproduktivnějšího českého hráče v soutěži Davida Pastrňáka z Bostonu ztrácí dva body. Colorado, které má nejlepší bilanci v celé lize, odskočilo Dallasu na rozdíl osmi bodů.
Brent Burns odehrál jako první obránce v historii NHL tisící utkání v řadě bez přerušení. O milníku začal přemýšlet až tak zhruba před dvaceti zápasy.
„Je to hezké. A výjimečné,“ uvedl. Kanadský bek nechyběl v sestavě svých týmů 12 let a 138 dnů. Od listopadu roku 2013. Od té doby uplynulo 4517 dnů. Například Nečasovi tehdy bylo čtrnáct let. Celkově odehrál ve své 22. sezoně v NHL 1572. duel.
„Je to pořád ten samý chlapík, kterého sledujeme už tak dlouho, a dělá ty samé věci. Dokážete si představit všechna ta zranění? Která on přežil a ostatní by pravděpodobně vyřadila ze hry na týdny, měsíce. A on s nimi hraje, jako by to nic nebylo. Je to fakt neuvěřitelné,“ řekl trenér Avalanche Jared Bednar.
Chmelař otevřel skóre ve 14. minutě a jeho trefa byla dlouho vítězná. O tento zápis připravil českého útočníka až 33 sekund před koncem David Perron, jenž se postaral o čestný úspěch hostů. Zbylé tři góly Rangers dal dvacetiletý Gabe Perreault a zaznamenal první hattrick v NHL.
Brankář Jonathan Quick, jenž vynechal předchozích osm zápasů kvůli zranění, se podílel na vítězství domácích 31 úspěšnými zákroky. Za svůj výkon byl vyhlášen první hvězdou utkání, třetí hvězdou byl zvolen Chmelař.
Výsledky NHL
NY Rangers – Detroit 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Branky: 36., 48. a 59. Perreault, 14. Chmelař – 60. Perron. Střely na branku: 21:33. Diváci: 17 292. Hvězdy zápasu: 1. Quick, 2. Perreault, 3. Chmelař (všichni NY Rangers).
Ottawa – Minnesota 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Branky: 57. Batherson – 16. a 36. Hartman, 10. Brodin, 53. J. Middleton. Střely na branku: 34:23. Diváci: 18 482. Hvězdy zápasu: 1. Wallstedt, 2. Hartman, 3. Zuccarello (všichni Minnesota).
Dallas – Colorado 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Branky: 51. Nečas, 60. MacKinnon (Nečas). Střely na branku: 18:22. Diváci: 18 532. Hvězdy zápasu: 1. Nečas, 2. Wedgewood (oba Colorado), 3. DeSmith (Dallas).