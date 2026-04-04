Daniel Vladař vychytal Philadelphii 21 zákroky triumf 4:1 na ledě New Yorku Islanders. David Rittich plnil na straně poražených roli náhradního gólmana a na český souboj tak nedošlo. Lukáš Dostál byl v brance u prohry Anaheimu 2:6 se St. Louis, z 29 střel inkasoval šest branek.
Philadelphia vedla v úvodu druhé třetiny 3:0. O klíčový náskok se svými trefami postarali Owen Tippett, Alex Bump a Matvej Mičkov. Vladař přišel o čisté konto ve 36. minutě, když si na přihrávku z rohu kliuziště sjel Jean-Gabriel Pageau a zblízka se prosadil střelou nad vyrážečku. Ve třetí třetině zastavil český brankář všech osm střel a výhru Philadelhie pojistil Travis Sanheim.
Vladař neměl v úvodní třetině moc práce, šly na něj pouze dvě střely. Ve druhé části ale Islanders soupeře zatlačili a zhruba v polovině zápasu vytáhl český brankář v krátkém sledu tři výborné zákroky. Pomohl tím Flyers udržet třígólový náskok.
„Především chci pochválit kluky, v poslední době hrají velmi dobrý hokej,“ řekl Vladař, který při předchozím startu inkasoval ve Washingtonu pětkrát z 22 střel.
„Na mně je, abych byl připravený. Posledně jsem tým nepodržel, snažil jsem se z toho poučit. Zůstal jsem pozitivní a soustředil se na každou další střelu. Ale jak už jsem říkal: kluci teď hrají neuvěřitelně,“ dodal.
Trenér Islanders Patrick Roy bral špatný vstup týmu na sebe. „Mou prací je připravit mužstvo na zápas. Jsme v tom spolu. Za ostudu v první třetině můžu částečně i já,“ řekl Roy, který si vybral v 16. minutě po druhém gólu oddechový čas.
„Pak už byli lepší ve všech aspektech. Soupeři jsme dovolili ve zbývajících dvou třetinách už jen devět střel. Líbilo se mi, jak jsme na špatný začátek zareagovali,“ konstatoval.
Philadelphia je ve vyrovnané Východní konferenci až jedenáctá, ale bodově se vyrovnala osmé Ottawě, která drží poslední postupové místo do play-off. Islanders, kteří prohráli potřetí v řadě, mají o bod víc a zůstávají sedmí.
Anaheim otevřel ve druhé minutě trefou Ryana Poehlinga skóre, ale St. Louis rychle otočilo. Z úniku vyrovnal Robert Thomas a přesilovou hru využil Dylan Holloway střelou z pravého kruhu. Domácí ještě odpověděli gólem Jeffreyho Viela, ale brzy kontroval Jonatan Berggren z mezikruží.
St. Louis odskočilo v prostřední části na 5:2. Pius Suter zakončil akci do prázdné branky a poté zvýšil Colton Parayko střelou z pravého kruhu. Skóre završil v úvodu poslední třetiny Holloway z přesilové hry. Dostál tak inkasoval šest branek podruhé v sezoně.
St. Louis vyhrálo v Anaheimu i před necelým měsícem 4:0. „Byly to dva z našich pěti nejlepších výkonů v sezoně,“ řekl kouč Jim Montgomery.
Popsal i tajemství úspěchu: „Hráli jsme rychle a chytře s pukem. Nenutili jsme se ve středním pásmu do ničeho složitého, protože jsou tam silní. Dobře čtou hru, zachytávají puky a těží z přečíslení. To se nám dařilo eliminovat.“
Blues se přiblížili v Západní konferenci poslednímu postupovému místu do play-off. Z 11. příčky ztrácejí tři body na osmé San Jose. Anaheim je pátý. Do konce základní části zbývá týmům odehrát už jen pět až osm utkání.
Výsledky NHL
NY Islanders – Philadelphia 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Branky: 36. Pageau – 14. Tippett, 16. Bump, 23. Mičkov, 50. Sanheim. Střely na branku: 22:21. Daniel Vladař odchytal za Philadelphii celé utkání, inkasoval jednu branku z 22 střel a úspěšnost zásahů měl 95,5 procenta. Diváci: 17 255. Hvězdy zápasu: 1. Mičkov, 2. Bump, 3. Sanheim (všichni Philadelphia).
Anaheim – St. Louis 2:6 (2:3, 0:2, 0:1)
Branky: 2. Poehling, 17. Viel – 12. a 42. Holloway, 6. Thomas, 19. Berggren, 24. Suter, 37. Parayko. Střely na branku: 27:29. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval šest branek z 29 střel a úspěšnost zásahů měl 79,3 procenta. Diváci: 14 010. Hvězdy zápasu: 1. Broberg, 2. Thomas (oba St. Louis), 3. Poehling (Anaheim).