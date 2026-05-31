Je jedním ze symbolů kanadské zlaté éry. Člen Triple Gold Clubu Patrice Bergeron se dočkal pocty, když byl v Curychu uveden do Síně slávy IIHF. Reprezentovat v dresu s javorovým listem na hrudi bylo pro něj vždy speciální a v rozhovoru pro ČT sport také připomněl odehrané roky po boku českých hvězd Davidů Pastrňáka či Krejčího.
Při proslovu po převzetí ceny od IIHF byl podobně jako další nové členové dojatý. „Jsem vděčný za vše, co se mi povedlo jako hráči dokázat. Nosit tento dres a snažit se pořád zlepšovat. Vždy to bylo o tom respektovat tuhle hru,“ řekl Bergeron pokorně.
Švýcarsko dobře zná, v National League si zahrál v roce před třinácti lety při výluce NHL v Luganu. „Víkend v Curychu si užívám. Jsem tady s mojí manželkou a manželkou bratra. Je pro mě obrovská pocta být tady. Švýcarsko je krásná země. Hrál jsem tady v roce 2013, při výluce v Luganu, a být zase zpět s mou rodinou je velice speciální,“ těšilo Bergerona.
Čtyřicetiletý Bergeron je jediným hokejistou, jenž se stal seniorským mistrem světa (v Praze 2004) a až poté získal zlatou medaili na MS juniorů (2005). Na olympijských hrách triumfoval v letech 2010 a 2014 a Stanley Cup získal v roce 2011 s Bostonem.
Zlato ve Vancouveru
„Na mezinárodní úrovni byl největší zážitek ve Vancouveru, na domácí půdě vyhrát olympiádu. Je to něco speciálního, co nikdy nezapomenu. Pokaždé, když jsem reprezentoval svou zemi, znamenalo to pro mě hodně,“ prohlásil.
Bergeron byl součástí „zlaté kanadské éry“. Při jeho příjezdu s kolegy na šampionát se očekávalo zlato. V současnosti kanadská reprezentace ovšem čeká tři vrcholné turnaje na zlato. Včetně letošního šampionátu, kde muselo jen do souboje o bronz s Norskem. Bývalý výborný centr si uvědomuje, že vyhrát MS je těžké.
„S tím naprosto souhlasím. Některé země nás považují za favority, ale nikdy nevíte... Vždycky jsme v kabině říkali, že je potřeba respektovat soupeře a dát do toho vše. Přeju Kanadě jen to nejlepší, aby vyhrála bronzovou medaili,“ přidal Bergeron.
The Perfection Line
Na klubové úrovni v NHL zažil v kariéře několik českých spoluhráčů. „K mým bývalým parťákům Davidu Pastrňákovi a Davidovi Krejčímu mám velký respekt. Jsou to skvělí kamarádi a stále jsme v kontaktu. Dále vzpomínám na legendu Jaromíra Jágra. Když jsme vyrůstal, sledoval jsem ho, poté jsem měl šanci s ním hrát v Bostonu. Český hokej měl vždycky své superstar a skvělé hráče. Je to vždy těžký zápas, když hrajete proti nim,“ ocenila legenda Bruins.
Poslední sezony v Bostonu si užil po boku Pastrňáka a Brada Marchanda. Jejich formaci se přezdívalo „The Perfection Line“ a Bergeron jako šestinásobný vítěz trofej Franka J. Selkeho pro nejlépe bránícího útočníka NHL dodával útoku stabilitu.
„Je to určitě jedna z nejlepších formací, ve které jsem hrál. Byla velká zábava hrát s Pastou a Marchym. Speciální hráči, šikovní, techničtí a talentovaní. Hodně mi to ulehčili. Ale je těžké vybírat, hrál jsem s několika skvělými hráči. V národním týmu jsem měl možnost nastupovat se Sidney Crosbym na několika turnajích, takže to bylo taky speciální,“ dodal nový člen Síně slávy IIHF.