SOUHRNLitvínov doma zastavil Spartu. Na čelo se dotáhl Třinec


19. 12. 2025Aktualizovánopřed 52 mminutami|Zdroj: ČTK

Šokem jednatřicátého kola extraligy je vítězství posledního Litvínova, který si doma poradil s vedoucí Spartou 3:2. Na Pražany se v čele tabulky dotáhl Třinec. Oceláři na domácím ledě porazili Plzeň 2:1 v prodloužení. O bod zpět zůstávají Pardubice a také Hradec Králové, který ztratil v Karlových Varech (1:4).

Litvínov se doma postaral o šok

Poslední Litvínov ukončil proti vedoucí Spartě sérii devíti porážek ve vzájemných zápasech. O vítězství rozhodl ve druhé třetině, kdy rozhodující branku vstřelil Matúš Sukel'. Na Spartu se kvůli bodové ztrátě dotáhl Třinec, který má navíc jedno utkání k dobru.

Třinec doma uspěl v prodloužení proti Plzni

Oceláři již potřetí v sezoně porazili Plzeň a znovu to bylo vítězství v prodloužení. Třinec měl namále, avšak branku Villeho Petmana sudí nakonec neuznali, a tak rozhodující slovo za zápasech udělal v 65. minutě Jakub Galvas. Třinec je v tabulce druhý, ovšem se stejným počtem bodů jako vedoucí Sparta.

Utkání Třince s Plzní
Zdroj: ČTK/Pryček Vladimír

Mladá Boleslav slaví po čtyřech porážkách

Mladoboleslavští zvítězili ve Vítkovicích 2:1 a utnuli sérii čtyř porážek. Rozhodující gól dal v přesilovce pět vteřin před koncem první třetiny Jan Buchtele. Ostravané v závěru třikrát trefili tyčku a prohráli šesté z posledních osmi utkání.

Budějovice si poradily s Kladnem, za které nastoupil Jágr

Budějovičtí hokejisté vyhráli na ledě Kladna 3:2 a porazili Rytíře i potřetí v sezoně. Rozhodující branku v souboji tabulkových soupeřů vstřelil Jan Štencel. Jedenáctý Motor se vzdálil Kladnu na osm bodů. V sestavě domácího týmu se po téměř dvou měsících objevil Jaromír Jágr, ale neprosadil se a připsal si jen dva menší tresty.

Na Kometě se slavila výhra nad Libercem

Hráči Komety porazili Liberec 3:1. Rozhodující krok k úspěchu udělali Jihomoravané v první třetině, kterou vyhráli 2:0. Gól a nahrávku zaznamenal Andrej Kollár. Úvodu zápasu předcházel ceremoniál: Hynek Zohorna nastoupil do 500. utkání v extralize, Michal Gulaši se zapsal do klubových dějin, když v novodobé éře odehrál 498. duel, čímž překonal Tomáše Malce. Nikdo jiný v novodobé historii tolik utkání za brněnský klub neodehrál.

Vary doma nedaly šanci Hradci

Karlovy Vary zvítězily nad Hradcem Králové vysoko 4:1. Domácí zdolali Východočechy i potřetí v sezoně a celkově ve vzájemných duelech počtvrté za sebou. Tým Energie vedl po první třetině 2:0 a ovládl šestý z posledních sedmi zápasů. Hosté se prosadili až ve třetí části, kdy už měli tříbrankové manko.

