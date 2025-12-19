Šokem jednatřicátého kola extraligy je vítězství posledního Litvínova, který si doma poradil s vedoucí Spartou 3:2. Na Pražany se v čele tabulky dotáhl Třinec. Oceláři na domácím ledě porazili Plzeň 2:1 v prodloužení. O bod zpět zůstávají Pardubice a také Hradec Králové, který ztratil v Karlových Varech (1:4).
Litvínov se doma postaral o šok
Poslední Litvínov ukončil proti vedoucí Spartě sérii devíti porážek ve vzájemných zápasech. O vítězství rozhodl ve druhé třetině, kdy rozhodující branku vstřelil Matúš Sukel'. Na Spartu se kvůli bodové ztrátě dotáhl Třinec, který má navíc jedno utkání k dobru.
Třinec doma uspěl v prodloužení proti Plzni
Oceláři již potřetí v sezoně porazili Plzeň a znovu to bylo vítězství v prodloužení. Třinec měl namále, avšak branku Villeho Petmana sudí nakonec neuznali, a tak rozhodující slovo za zápasech udělal v 65. minutě Jakub Galvas. Třinec je v tabulce druhý, ovšem se stejným počtem bodů jako vedoucí Sparta.
Mladá Boleslav slaví po čtyřech porážkách
Mladoboleslavští zvítězili ve Vítkovicích 2:1 a utnuli sérii čtyř porážek. Rozhodující gól dal v přesilovce pět vteřin před koncem první třetiny Jan Buchtele. Ostravané v závěru třikrát trefili tyčku a prohráli šesté z posledních osmi utkání.
Budějovice si poradily s Kladnem, za které nastoupil Jágr
Budějovičtí hokejisté vyhráli na ledě Kladna 3:2 a porazili Rytíře i potřetí v sezoně. Rozhodující branku v souboji tabulkových soupeřů vstřelil Jan Štencel. Jedenáctý Motor se vzdálil Kladnu na osm bodů. V sestavě domácího týmu se po téměř dvou měsících objevil Jaromír Jágr, ale neprosadil se a připsal si jen dva menší tresty.
Na Kometě se slavila výhra nad Libercem
Hráči Komety porazili Liberec 3:1. Rozhodující krok k úspěchu udělali Jihomoravané v první třetině, kterou vyhráli 2:0. Gól a nahrávku zaznamenal Andrej Kollár. Úvodu zápasu předcházel ceremoniál: Hynek Zohorna nastoupil do 500. utkání v extralize, Michal Gulaši se zapsal do klubových dějin, když v novodobé éře odehrál 498. duel, čímž překonal Tomáše Malce. Nikdo jiný v novodobé historii tolik utkání za brněnský klub neodehrál.
Vary doma nedaly šanci Hradci
Karlovy Vary zvítězily nad Hradcem Králové vysoko 4:1. Domácí zdolali Východočechy i potřetí v sezoně a celkově ve vzájemných duelech počtvrté za sebou. Tým Energie vedl po první třetině 2:0 a ovládl šestý z posledních sedmi zápasů. Hosté se prosadili až ve třetí části, kdy už měli tříbrankové manko.